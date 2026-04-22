Сложный тест на IQ: нужно переместить всего 1 спичку за 15 секунд

На этот раз предлагаем решить простой на первый взгляд, но довольно коварный тест на логику. Он позволит проверить вашу внимательность и скорость мышления. Задача кажется элементарной: нужно переместить всего одну спичку, чтобы математический пример стал правильным. Сложность же в том, что на размышления дается всего 15 секунд.
Условия максимально просты: перед вами уравнение 8 - 9 = 7, составленное из спичек. Как видим, оно неверное. Ваша задача – переместить один элемент, чтобы получить правильный результат.
Ограничение по времени заставляет действовать быстро, без долгих раздумий. Именно поэтому этот тест часто используют как быструю проверку логического мышления и IQ. Для его решения не нужны сложные знания, зато достаточно базового понимания математики и умения замечать детали.
Итак, если хотите проверить себя, установите таймер на 15 секунд и попробуйте найти решение.
Если вам удалось найти решение, это означает, что у вас внимательность и скорость мышления на должном уровне. Если вы до сих пор не знаете, какую спичку нужно переместить, – не расстраивайтесь: на этот раз вы потренировали свой мозг, а в следующий раз – подобная головоломка вам будет уже по силам. Ниже – правильное решение.
Развязка довольно неожиданная: достаточно убрать горизонтальную спичку из цифры 7, превратив ее в 1, и использовать ее как знак минуса. В результате пример превращается в правильный: 8 – 9 = –1.
Попробуйте предложить этот тест друзьям или родным, чтобы проверить, кто сможет справиться быстрее. Такие задания прекрасно тренируют внимательность и помогают развивать нестандартное мышление.
