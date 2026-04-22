Сложный тест на IQ: нужно переместить всего 1 спичку за 15 секунд

Этот тест на логику на первый взгляд кажется простым, но на самом деле он довольно коварный.

На этот раз предлагаем решить простой на первый взгляд, но довольно коварный тест на логику. Он позволит проверить вашу внимательность и скорость мышления. Задача кажется элементарной: нужно переместить всего одну спичку, чтобы математический пример стал правильным. Сложность же в том, что на размышления дается всего 15 секунд.

Условия максимально просты: перед вами уравнение 8 - 9 = 7, составленное из спичек. Как видим, оно неверное. Ваша задача – переместить один элемент, чтобы получить правильный результат.

Ограничение по времени заставляет действовать быстро, без долгих раздумий. Именно поэтому этот тест часто используют как быструю проверку логического мышления и IQ. Для его решения не нужны сложные знания, зато достаточно базового понимания математики и умения замечать детали.

Видео дня

Итак, если хотите проверить себя, установите таймер на 15 секунд и попробуйте найти решение.

Если вам удалось найти решение, это означает, что у вас внимательность и скорость мышления на должном уровне. Если вы до сих пор не знаете, какую спичку нужно переместить, – не расстраивайтесь: на этот раз вы потренировали свой мозг, а в следующий раз – подобная головоломка вам будет уже по силам. Ниже – правильное решение.

Развязка довольно неожиданная: достаточно убрать горизонтальную спичку из цифры 7, превратив ее в 1, и использовать ее как знак минуса. В результате пример превращается в правильный: 8 – 9 = –1.

Попробуйте предложить этот тест друзьям или родным, чтобы проверить, кто сможет справиться быстрее. Такие задания прекрасно тренируют внимательность и помогают развивать нестандартное мышление.

Другие головоломки от УНИАН

Ранее УНИАН предлагал переместить 3 спички, чтобы исправить уравнение за 20 секунд. Здесь важно не просто знать математику, но и иметь хорошее воображение. Вы должны представить, как изменится уравнение, если переставить отдельные элементы на другие места.

В другой головоломке нужно добавить спичку, чтобы уравнение стало правильным. Каждая такая задачка дает возможность потренировать логическое мышление и внимательность к деталям, что дарит уникальный и увлекательный опыт.

Вас также могут заинтересовать новости: