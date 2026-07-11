Нужно быстро переместить одну спичку, и уравнение станет верным: тест на проверку IQ

На всё отводится 20 секунд.

Головоломки и тесты на сообразительность в последнее время стали настоящим трендом в соцсетях – люди любят бросать друг другу вызовы и проверять, кто быстрее найдет решение. Это не только развлечение, но и хорошая тренировка для мозга: придется отбросить шаблонное мышление и посмотреть на задачу под другим углом.

Условие на первый взгляд простое: перед вами уравнение 5+5+4=5, которое явно неверно.

Задача – найти и исправить ошибку, переместив ровно одну спичку, и успеть сделать это менее чем за 20 секунд.

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Казалось бы, что может быть проще – переставить одну спичку. Но именно в этом и кроется коварство подобных задач.

Наш мозг привык мыслить шаблонно, и часто мы пытаемся решить задачу "в лоб", не замечая очевидного решения, которое лежит на поверхности.

Психологи, кстати, нередко рекомендуют подобные упражнения как способ потренировать гибкость мышления и научиться смотреть на проблемы под новым углом – навык, полезный далеко не только в математике, но и в повседневной жизни.

Если у вас не получилось решить головоломку с первой попытки – не расстраивайтесь. Каждая неудачная попытка – это маленький шаг к тренировке логического мышления, и следующий вызов обязательно поддастся легче.

Правильный ответ:

Если перенести спичку с первого знака "+", первая "5" превращается в "6", и получается 6-5+4=5.

Другие головоломки от УНИАН

В этой головоломке нужно переместить только одну спичку, чтобы исправить равенство 8 + 9 = 5. Решение нужно найти за 15 секунд.

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