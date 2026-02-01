Очень сложная загадка: нужно переместить всего 2 спички, чтобы равенство стало правильным

Давайте проверим ваши математические способности и логическое мышление.

Для решения математических головоломок со спичками недостаточно просто уметь считать. Задействуются ваша внимательность к деталям, а также логическое и критическое мышление.

УНИАН подготовил для вас новую задачку, которая проверит ваши способности. Решить ее будет довольно непросто, но все же не невозможно. Готовы показать, на что способны?

Ниже вы увидите изображение, где спичками выложено равенство 52-10=55. Очевидно, что здесь что-то не так. Вам нужно переставить две спички, чтобы исправить ошибку.

Сможете ли вы определить, какие именно спички нужно переместить? Давайте проверим.

Не все так просто, как казалось на первый взгляд, не так ли? Такие головоломки требуют немалой концентрации и внимательности. Также роль играет умение мыслить нестандартно.

Давайте разберемся вместе. Вы можете изменить цифру 10, заменив 0 на 6. Точно так же можно переместить одну спичку в цифре 56, исправив 5 и 3. Тогда вы получите равенство 52-16=36. Оно будет математически правильным.

Это и есть ответ на головоломку.

Больше интересных задач от УНИАН

Предлагаем вам похожее задание. В этой головоломке нужно переставить две спички, чтобы исправить ошибку в равенстве 7+1=9. Справиться смогут только самые сообразительные.

Или же можете проверить свою внимательность к деталям. Вам нужно будет найти кролика на изображении с цветами. На ответ у вас будет всего 11 секунд, поэтому советуем не медлить.

