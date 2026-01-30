Вас можно назвать гением, если за 5 секунд можете решить головоломку

Для решения этой головоломки вам понадобятся логика и креативное мышление.

Головоломки со спичками на первый взгляд могут казаться простыми, но очень часто это не так. Решение подобных задач дает вашему мозгу хорошую нагрузку и помогает улучшить концентрацию и навыки решения проблем.

В Сети можно найти различные головоломки со спичками, в которых нужно создать фигуру или исправить равенство. Именно такую задачку создал для вас УНИАН.

На изображении ниже показано равенство 18-2=18, созданное из спичек. Очевидно, что оно не является правильным. Ваша задача состоит в том, чтобы переместить только одну спичку, чтобы это исправить. И сделать это нужно будет всего за 5 секунд.

Видео дня

Справитесь ли вы с этим вызовом? Давайте проверим. Включите таймер и начинайте.

Для решения этой головоломки вам понадобятся логика и креативное мышление. Если вы сосредоточитесь, у вас точно все получится.

Что ж, смогли ли вы решить эту головоломку? Если вы справились за 5 секунд, вашей логике и математическим способностям можно только позавидовать.

Давайте разберемся вместе. На самом деле все довольно просто. Из числа 8 можно образовать 6, а "лишнюю" спичку поставить так, чтобы "-" превратился в "+". Так мы получим равенство 16+2=18.

Другие головоломки от УНИАН

Проверьте свою внимательность к деталям в головоломке, где нужно найти кролика среди цветов. Справиться необходимо всего за 11 секунд.

Или же можете попробовать решить еще одну головоломку со спичками. В этом задании вам нужно исправить равенство 0-5=6, переместив две спички.

Вас также могут заинтересовать новости: