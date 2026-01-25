Только 1% людей могут найти кролика за 11 секунд: удивительно сложная оптическая иллюзия

Сможете ли вы заметить пушистика?

Головоломки на поиск животных или объектов на изображении очень полезны как для глаз, так и для мозга. Кроме того, их интересно решать.

УНИАН подготовил для вас новую интересную головоломку. Вы сможете проверить свою внимательность к деталям, навыки наблюдения и концентрации, остроту зрения и другие полезные в повседневной жизни способности.

Итак, ниже вы увидите изображение с цветами. Где-то среди них мы спрятали кролика. Ваша задача состоит в том, чтобы его найти. Справиться с этой задачей нужно всего за 11 секунд.

Давайте проверим, будете ли вы среди 1% людей, которым это под силу. Внимательно рассмотрите изображение, чтобы найти кролика. Для удобства рекомендуем установить таймер.

Готовы? Время пошло!

Что ж, 11 секунд, отведенных на поиск кролика среди цветов, истекли. Смогли ли вы справиться с этой задачей? Если вы нашли пушистика за такое короткое время, вы очень внимательный человек. От вас трудно что-то скрыть.

Если же вам не хватило времени, попробуйте вернуться к изображению и продолжить поиски. На этот раз – уже без ограничений по времени. Главное, не останавливайтесь, ведь ответ может быть где-то рядом.

Ответ на головоломку:

