Фрегат НАТО смогли тайно отследить с помощью открытки и передатчика за 5 евро

С помощью Bluetooth-трекера путь корабля получилось отслеживать в течение суток.

Местоположение зенитного фрегата НАТО HNLMS Evertsen, который входит в состав ударной группы, защищающей французский авианосец "Шарль де Голль" от ракетных атак, смогли отследить с помощью одной незаметной ошибки в системе безопасности. Как пишет businessinsider.com.pl, все, что для этого понадобилось, это устройство стоимостью 5 евро, открытка и две марки.

Как рассказал журналист голландского регионального издательства Omroep Gelderland Юст Верваарт, ему удалось отследить фрегат HNLMS Evertsen с помощью Bluetooth-трекера, такого как Apple Air Tag. Это устройство можно приобрести онлайн за несколько евро, и обычно оно используется для поиска потерянных вещей, но, как оказалось, также идеально подходит для отслеживания местоположения фрегата.

Как трекер оказался на борту Evertsen?

Открытка с передатчиком была доставлена ​​на борт через почтовую службу Министерства обороны, которая позволяет солдатам и морякам Вооруженных сил Нидерландов отправлять письма и посылки.

Конечно, министерство проверяет почтовые отправления на наличие запрещенных или опасных предметов. Однако в отличие от посылок, которые проходят через сканер, письма не проверяют настолько серьезно. Поэтому трекер, упакованный в конверт, остался незамеченным и достиг корабля. То есть фактически потенциальным шпионам даже не нужно было бы приближаться к кораблю, чтобы установить следилку.

Весь маршрут трекера можно было отследить онлайн. Конверт покинул сортировочный центр и, после остановки на военно-морской базе в Ден-Хелдере, прибыл в аэропорт Эйндховена. Оттуда он продолжил свой путь на Крит, в порт Ираклиона, где был пришвартован фрегат.

На следующее утро Evertsen вышел в море, но благодаря передатчику его местоположение можно было отслеживать за тысячи километров. Только 24 часа спустя, когда Evertsen находился недалеко от Кипра, трекер сработал в последний раз и отключился.

При этом неизвестно, находился ли голландский фрегат уже вблизи французского авианосца "Шарль де Голль", который в тот момент действовал в этом регионе.

По словам представителей Министерства обороны Нидерландов, передатчик был обнаружен и в конечном итоге выведен из строя во время сортировки почты на корабле после того, как фрегат покинул порт.

Представитель министерства также заявил, что после инцидента были внесены некоторые изменения. Письма и поздравительные открытки, содержащие батарейки, больше нельзя отправлять, и министерство дополнительно пересмотрит правила отправки и проверки военной почты.

Однако социальные сети оказались для военных еще большей катастрофой с точки зрения безопасности. Так, месяц назад французский моряк случайно раскрыл местонахождение авианосца "Шарль де Голль" через фитнес-приложение.

