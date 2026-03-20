Французский авианосец "Шарль де Голль" – единственный атомный корабль в составе национального флота.

Французский моряк случайно раскрыл местонахождение авианосца"Шарль де Голль" через фитнес-приложение. Пробежка на палубе французского авианосца превратилась в потенциальную проблему безопасности после того, как публичные данные фитнес-приложения Strava позволили определить точное местонахождение корабля, пишет Le Monde.

13 марта французский моряк записал 35-минутную пробежку на палубе авианосца "Шарль де Голль", который направлялся в восточную часть Средиземного моря на фоне обострения конфликта между США и Ираном. Приложение Strava автоматически опубликовало данные тренировки в публичной учетной записи, что позволило посторонним отследить движение корабля почти в режиме реального времени.

"Хотя присутствие авианосца в регионе не было секретом, моряк почти в режиме реального времени раскрыл точное местонахождение корабля", – пишет издание.

Важность "Шарля де Голля"

"Шарль де Голль" – единственный атомный авианосец Франции. Его развертывание на Ближнем Востоке связано с защитой судоходных путей от иранских атак, особенно в Ормузском проливе – важном канале, через который проходит 20% мировой нефти.

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул роль флота:

"Франция там для того, чтобы защищать своих, быть рядом со своими союзниками и друзьями, которые подвергаются ударам. Ваше присутствие сегодня демонстрирует силу Франции, силу баланса, силу мира".

Риски фитнес-приложений

Le Monde отмечает, что Strava ранее уже позволяла отслеживать охранников мировых лидеров, включая президентов США Дональда Трампа и Джо Байдена, а также правителя России Владимира Путина. Данные приложения также использовались для определения графиков патрулирования французских атомных подводных лодок.

Эксперты предупреждают, что подобные приложения могут создавать серьезные риски безопасности для военных объектов и личного состава.

Как сообщал УНИАН, новый французский атомный авианосец, ранее проходивший под программной аббревиатурой PANG, получил название France Libre ("Свободная Франция").

Само название было выбрано в честь правительства в изгнании и движения сопротивления периода Второй мировой войны, которые возглавлял генерал Шарль де Голль.

