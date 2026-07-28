В этой европейской стране за высокую скорость водителей штрафуют на 2000 евро

Также за движение со скоростью более 200 км/ч предусмотрено лишение водительских прав на один год.

Водителям в Греции крайне рекомендуется соблюдать скоростные ограничения, так как за их нарушения можно получить огромные штрафы. Об этом пишет Libertatea.

Отмечается, что новый греческий Кодекс дорожного движения предусматривает суровые санкции за превышение установленных ограничений. В частности, за движение со скоростью более 200 км/ч предусмотрен штраф в размере 2 000 евро и лишение водительских прав на один год.

В Греции новый Кодекс дорожного движения предусматривает более строгие административные санкции в зависимости от тяжести нарушения. За превышение допустимой скорости на 20 км/ч налагается штраф в размере 150 евро. Если скорость превышает допустимую на 20–30 км/ч, штраф остается в размере 150 евро, но к нему добавляется приостановка действия водительского удостоверения на 20 дней.

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В случае, если в Греции превысить скорость уже на 30–50 км/ч, водитель рискует получить штраф в размере 350 евро, а водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства изымаются на 30 дней.

Кроме того, за превышение скорости более чем на 50 км/ч штраф составляет 700 евро, а водительские права отбирают на 60 дней.

Особенно строго водителей в Греции наказывают за очень большое превышение скорости. За вождение со скоростью, превышающей 150 км/ч на автомагистралях, более 130 км/ч на скоростных дорогах и более 120 км/ч на остальных категориях дорог, наказывается штрафом в размере 350 евро и приостановкой действия водительского удостоверения, а также изъятием свидетельства о регистрации транспортного средства на 30 дней.

С какого расстояния камера фиксирует превышение скорости

Ранее в Moto.pl рассказали, с какого расстояния камеры контроля скорости могут фиксировать нарушения. На самом деле камеры фотовидеофиксации скорости работают на относительно коротком расстоянии.

На первой полосе движения измерение производится с расстояния от 6 до 12 метров от устройства. На второй полосе он составляет от 15 до 25 метров, а на третьей – от примерно 20 до 35 метров. В свою очередь, максимальная техническая дальность действия фоторадара составляет около 60 метров.

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