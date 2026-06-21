Эспрессо против черного кофе: ученые выяснили, какой напиток полезнее

Ответ зависит от того, как именно смотреть на эти напитки.

Для многих утро начинается именно с чашки кофе – и выбор между черным кофе и эспрессо давно стал делом вкуса и привычки. Но какой из них полезнее и содержит больше кофеина и антиоксидантов?

Они готовятся из одних и тех же зерен, однако способ приготовления влияет на состав напитка. Важно также, сколько вы пьёте за раз, пишет VeryWell Health.

Если сравнивать по объему, эспрессо в целом содержит больше кофеина и антиоксидантов, – однако это может вводить в заблуждение, если учесть, сколько напитка вы выпиваете за один раз.

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Эспрессо может обладать более высокой антиоксидантной активностью на единицу объёма. Эспрессо содержит до вдвое больше полифенолов, чем другие виды кофе.

По данным одного из исследований, антиоксиданты в эспрессо более активны: они лучше нейтрализуют вредные нестабильные молекулы – свободные радикалы.

Однако черный кофе редко пьют порциями по 30 мл, тогда как эспрессо, как правило, подаётся именно в такой дозе. Поэтому более высокое содержание кофеина и антиоксидантов, а также их активность могут объясняться меньшим объёмом эспрессо, а не самим напитком.

Если сравнивать стакан чёрного кофе объёмом 240 мл с одной порцией эспрессо (30 мл), то в чёрном кофе окажется больше и кофеина, и антиоксидантов.

Какие антиоксиданты содержатся в кофе

Антиоксиданты – это соединения, которые защищают клетки и ткани от воздействия вредных молекул (свободных радикалов). Нейтрализуя свободные радикалы, они поддерживают здоровье.

К антиоксидантам относятся полифенолы – растительные соединения с полезными свойствами для здоровья.

Хлорогеновая кислота – полифенол, которым богат кофе: она помогает защищать клетки от повреждений и снижает воспаление. Ее связывают с улучшением обмена сахара и холестерина в крови. Она может принести пользу при лечении и профилактике метаболических заболеваний, в том числе диабета и болезней сердца, согласно одному из исследований.

Как они отличаются по питательной ценности и способу приготовления

Чашка чёрного кофе содержит 96 мг кофеина – больше, чем 63 мг в порции эспрессо. Содержание антиоксидантов варьируется в зависимости от обжарки и способа приготовления.

Чёрный кофе (порция 240 мл):

Калории: менее 1

Кофеин: 12 мг на 30 мл (96 мг на всю порцию)

Полифенолы: 20–40 мг на 30 мл

Типичная порция: большая (240 мл)

Эспрессо (порция 30 мл):

Калории: 2,5

Кофеин: 63 мг на 30 мл

Полифенолы: 60–90 мг на 30 мл

Типичная порция: маленькая (30 мл)

Количество полифенолов приблизительное.

Чёрный кофе готовится путём заваривания молотых кофейных зёрен горячей водой. Он не содержит молока, сливок, сахара или других добавок. Чёрный кофе отличается тёмным цветом, горьким вкусом и характерным кофейным ароматом.

Его ценят за насыщенный вкус и органолептические качества – обжаренные, горьковатые, полнотелые ноты.

Эспрессо – это вид кофейного напитка, приготовленного путём пропускания горячей воды под высоким давлением через мелкомолотые обжаренные кофейные зёрна. Такой способ заваривания даёт небольшую концентрированную порцию кофе с интенсивным вкусом, богатым ароматом и кремовой пенкой сверху (крема).

В отличие от других методов приготовления, эспрессо содержит высокую концентрацию растворимых веществ кофе, на которую значительно влияют температура воды, давление, степень помола и соотношение компонентов.

Какое количество кофеина безопасно

Допустимое количество зависит от нескольких факторов. Большинство взрослых могут безопасно потреблять до 400 мг кофеина в сутки – примерно два-три стакана кофе объёмом 350 мл. Некоторые люди более чувствительны к кофеину. Во время беременности следует ограничить потребление кофеина до 200 мг в сутки, предупреждают ученые в одном из исследований.

Кофеин быстро всасывается в кровь – преимущественно в желудочно-кишечном тракте, включая ротовую полость и желудок. В отличие от других веществ, печень практически не участвует в метаболизме кофеина.

Что ещё важно учитывать

Способ приготовления – обжарка зёрен, степень помола и температура воды – влияет на уровень антиоксидантов в чёрном кофе и эспрессо.

Температура и время обжарки существенно влияют на содержание антиоксидантов. Добавление молока или сахара меняет питательный профиль кофе и снижает его антиоксидантную активность.

Ранее УНИАН сообщал, что более половины консервов с тунцом, продаваемых в ЕС, представляют опасность.

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