6 профессиональных советов о том, как часто стирать мочалку для душа

Главное правило гигиены в душе – давать мочалке полностью высохнуть между использованием.

Мочалки удобно очищают и отшелушивают кожу. В отличие от банных полотенец, мочалки ежедневно контактируют со средствами для душа. А поскольку они постоянно "стираются" при использовании, может возникнуть вопрос, нужно ли их стирать по-настоящему. Сайт The Spruce обратился к специалисту, чтобы это выяснить.

Не нужно стирать мочалку каждый день

По словам Алисии Соколовски, президента и директора AspenClean, не нужно стирать мочалку каждый день. Но ее обязательно следует стирать регулярно, примерно после каждых двух использований, главное, чтобы она полностью высохла между ними.

"Влажная ткань может быстро стать рассадником бактерий и плесени, поэтому важно повесить ее в хорошо проветриваемом месте. Если она начинает пахнуть, становится жесткой или долго лежала во влажной куче, ее пора постирать – независимо от того, сколько раз она использовалась", – рассказала она.

6 признаков того, что пора стирать мочалку

Если у вас возникли сомнения относительно необходимости стирки вашей мочалки, лучше перестраховаться и просто бросить ее в стиральную машину. Вот несколько признаков, на которые стоит обратить внимание:

Она пахнет затхлым или неприятным запахом, даже когда сухая.

На ощупь она стала жесткой, шершавой или скользкой.

Есть видимые остатки макияжа, грязи или средства.

Мочалку оставили во влажной куче или она не высохла как следует.

Мочалку использовали более двух раз.

Вы замечаете раздражение кожи.

Стирка мочалок такая же простая, как и стирка любой другой ткани в вашем доме, но есть несколько вещей, о которых следует помнить, чтобы ваши мочалки служили дольше. Как и с другими полотенцами для ванной комнаты, стирать полотенца следует отдельно от одежды или других предметов, используемых на кухне, чтобы поддерживать гигиену.

Лучше всего использовать теплую или горячую воду, чтобы удалить все масла, грязь и остатки продукта, которые все еще могут оставаться.

Выбирайте мягкое натуральное моющее средство, особенно если вы используете мочалку для лица или у вас чувствительная кожа, и избегайте кондиционеров для белья, так как они могут снизить впитывающую способность мочалки.

Чтобы обеспечить наилучшую очистку, стирайте их с подобными вещами, как и другие банные полотенца. Избегайте стирки с одеждой или слишком тяжелыми полотенцами, которые могут препятствовать высыханию.

Всегда убеждайтесь, что ваша мочалка полностью высохла после стирки – сушите ее в сушильной машине при высокой температуре или повесьте под прямыми солнечными лучами, чтобы предотвратить появление плесени.

Почему обязательно нужно стирать новую одежду

Напомним, что новая одежда часто содержит различные вещества, которые могут раздражать кожу или вызывать аллергические реакции. Грязь и пыль могут накапливаться во время хранения, а затем привести к появлению красной, зудящей или болезненной сыпи, особенно у людей с чувствительной кожей.

Дерматологи говорят, что наиболее распространенными причинами раздражения являются химические вещества, используемые при производстве. Таким образом, стирка перед ношением помогает удалить некоторые потенциальные раздражители.

