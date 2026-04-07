Удалить все пятна от воды со стекла душевой кабины всего за 5 минут поможет один недорогой предмет, который есть почти на каждой кухне.

Домашняя рутина порой кажется неблагодарной работой. Сколько ни убирайся, всегда найдутся недоделки и попадаешь в круговорот незаконченных домашних дел. Поэтому особенно ценятся секретики профессионалов или неожиданные способы облегчить себе жизнь. Лайфхак, как отмыть душевую кабину, рассказала автор сайта Express Никола Рой.

Как быстро отмыть стекла в душевой кабине - уже проверенный способ

Стекло душевой кабины заляпывается особенно быстро. Стоит несколько раз в спешке не протереть его сразу после купания, и оно начинает выглядеть не лучшим образом, продолжая собирать отпечатки пальцев и водяные разводы. Никола рассказала, как обнаружила, что для такого типа работы нужен всего один простой и дешевый инструмент – и это не скребок с острым лезвием, как многие могли бы подумать.

"Раньше я чистила душевую кабину так: брызгала средство для стекол прямо на стеклянную стенку, давала ему немного подействовать, а потом вытирала кусочком кухонной бумаги. Не самый экологичный подход, но быстрый и эффективный", - пишет она.

А потом она рассказала, что наткнулась на видео в TikTok, где рассказывали, как удалить мутный налет со стекла душевой кабины. Вместо бумаги предлагается использовать мягкую губку для посуды и немного пенной жидкости, и это должно отмыть стекла до блеска. Никола достала новую губку из шкафчика и решила попробовать.

Чем лучше мыть стекло в душевой кабине - помогут кухонные средства

Как и многие, она всегда думала, что губки только создадут новые разводы или растянут загрязнения по поверхности, и кабинка будет выглядеть только хуже, чем до уборки. Однако решилась на эксперимент.

Она нанесла немного жидкости для мытья посуды на мягкую сторону губки, поскольку более грубая сторона могла оставить царапины. И затем начала полировать поверхность широкими круговыми движениями - так она на практике проверяла, как очистить водный камень со стекла душевой кабины. Стекло было особенно мутным и грязным у основания, поэтому она уделила этому участку особое внимание.

Никола описывает, что пятна буквально мгновенно исчезали под губкой. Результат оказался лучше, чем когда-либо раньше, когда эту же душевую кабину мыли с помощью средств для чистки окон. Затем она промыла и отжала губку и повторила весь процесс заново. Вся уборка заняла не более пяти минут.

Уже на этом этапе стекло выглядело отлично, хотя на нем все еще оставалось несколько водяных разводов. Она взяла совершенно чистую губку и мягкой стороной отполировала оставшиеся пятна. В результате стекло стало настолько чистым, что на фотографиях даже трудно разглядеть, где его начало и конец.

