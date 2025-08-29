Ученые изучают ДНК дерева, которому много сотен лет, чтобы узнать секрет многолетия.

В Великобритании ученые на генном уровне изучают 800-летнее дерево, известное, как дерево друидов, пытаясь узнать секрет его чрезвычайной устойчивости. Об этом говорится в статье ВВС.

Доктор Эд Пайн рассказал изданию, что экологи из благотворительной организации The Woodland Trust срезали листья с 800-летнего дуба, чтобы изучить их в лабораторных условиях. Дуб, известный, как дуб друидов, растет в природном заповеднике в Бакингемшире с XIII века. Он пережил засухи, бури, жару и дорос до обхвата ствола 9 метров. Ученые не исключают, что секрет такой чрезвычайной устойчивости кроется в ДНК дуба - именно этого и многих других.

В рамках исследований эксперты хотят понять, как дубы могут жить 1000 лет и более, противостоя таким угрозам, как изменение климата, и восстанавливаясь после болезней. Они считают, что эти знания могут быть жизненно важными для восстановления истощенных лесов Великобритании.

В Англии дубы испокон веков растут в парках, садах и лесах. Они классифицируются как древние, когда достигают возраста около 400 лет. По данным ВВС, в Англии больше древних дубов, чем по всей Европе.

Изучая ДНК древних дубов, ученые надеются разгадать тайну генов, обеспечивающих долголетие деревьев и их способность выживать в экстремальных климатических условиях.

Эта информация будет использована для отбора лучших дубов для посадки в будущем, восстановления лесов и возвращения дикой природы.

Будет исследовано около 50 самых известных древних дубов Великобритании, среди которых наиболее известные деревья.

Как спасают древние дубы в Украине

Как писал УНИАН, у старейшего, 1100-летнего украинского дуба, появился потомок. В Холодном яру Черкасской области, где растет известный дуб Максима Зализняка, растет молодой дубок из корней знаменитого дерева. Кроме того, продолжает расти и сам древний дуб - он имеет уже 9 метров в обхвате.

А на Тернопольщине разрабатывают стимулятор для роста дубов. Им планируют подпитывать дубы в лесах, чтобы они росли быстрее.

