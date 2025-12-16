Молодой ученый не понимал возраста дерева, пока не посчитал годовые кольца.

В 1964 году молодой аспирант Дональд Раск Керри случайно уничтожил дерево, которому оказалось почти 5 тысяч лет. Позже дерево получило имя Прометей, а история этой сосны из американской Калифорнии, навсегда изменили отношение людей к старым деревьям, пишет Indian Defence Review

Дерево росло на горе Уилер-Пик в Неваде, и простояло тысячелетия, пока его не срубил молодой ученый. Он не знал, насколько дерево важно. Сегодня Национальный парк Большого Бассейна предполагает, что существует несколько версий событий, которые привели к решению Керри срубить дерево.

Возможно, он хотел было достать свой бур, который застрял во время отбора керна. Возможно, он хотел получить полный поперечный разрез дерева, чтобы провести полное исследование годовых колец. В любом случае, он получил разрешение от Лесной службы на срубку дерева.

Он принес срез дерева в свой гостиничный номер и с помощью лупы посчитал кольца на поперечном сечении.

"Я знал, что это довольно старое дерево", - вспоминал Керри годами позже в интервью газете San Francisco Chronicle.

Но когда он дошел до окончательного подсчета, результат был непостижимым - Прометею было почти 5000 лет. Это его ошеломило. Местные сосны известны своим медленным ростом, что позволяет им выживать в суровом климате, часто достигая невероятного возраста. Однако, по сравнению с великанами калифорнийских секвой, они остаются небольшими и их возраст легко не заметить.

Поступок Керри вызвал волну размышлений о том, как мы воспринимаем и сохраняем природный мир, особенно древние организмы. Шок от открытия возраста дерева привел к более широкому осознанию долголетия щетинковых сосен. Несмотря на то, что Керри не срубил самое старое дерево на Земле, это привело к дальнейшим исследованиям, которые обнаружили деревья в других лесах, которые могут быть даже старше Прометея. Многие из этих деревьев остаются неизученными, скрытыми в изолированных местах, таких как Белые горы Калифорнии .

История Карри сейчас является поучительной историей в научном сообществе. По словам администрации парка, "это не повторится", поскольку современные методы охраны деревьев более бдительны. Древние деревья, такие как Прометей, теперь тщательно охраняются.

Как считают возраст деревьев

Наука о возрасте деревьев называется дендрохронология. Она значительно эволюционировала за последние десятилетия. Сначала методы подсчета колец были гораздо более рудиментарными, что часто приводило к неточным выводам о возрасте дерева. Однако с появлением более совершенных методов и методов перекрестного датирования ученые стали более искусными в определении истинного возраста деревьев, что делает уничтожение такого древнего дерева, как Прометей, еще более трагичным.

Сосны щетинчатые, с их уникальной адаптацией к выживанию в суровых условиях, могут продолжать жить даже после получения значительных повреждений. Это делает их устойчивыми, но также и хрупкими.

Самое старое дерево в мире

Как писал УНИАН, на звание старейшего дерева сейчас претендует патагонский кипарис из Чили, известный как Алерсе Миленарио ("тысячелетняя лиственница"). Ему также может быть около 5 тысяч лет, и он продолжает расти и сегодня. Однако чрезмерное внимание туристов вредно для дерева, ведь люди уплотняют почву вокруг и повреждают лесную подстилку.

