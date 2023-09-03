Распространенную ошибку Авраменко объяснил на примере фразы одной ведущей.

Известный в Украине языковед Александр Авраменко дал ответ на распространенный вопрос относительно главной реки страны – какого рода Днепр. В эфире программы "Завтрак с 1+1" языковед объяснил, как говорить правильно.

Для примера он привел фразу известной ведущей – Екатерины Осадчей – в эфире одной из программ: "Гуляй, співай, Дніпро широке". Оказалось, что здесь есть ошибка. Правильно будет "Дніпро широкий".

"Кто-то скажет: город – он, среднего рода. Подождите, в таком случае река – она, следовательно женского рода. "Дніпро широка"?! Нет", – заметил он.

Авраменко подчеркнул, что по родовому признаку надо определять род иноязычных неизменяемых географических названий. Например, экзотический Бали (остров – мужской род) или полноводная Миссисипи (река), или солнечный Тбилиси (город).

"А вот "Дніпро" – это наше спрягаемое слово: Дніпро, Дніпра, Дніпру, Дніпром, на Дніпрі. Запомните: "Дніпро", как и имя Петр, мужского рода. И безразлично, город это или река", – резюмировал специалист.

Другие советы Авраменко

Ранее языковед Александр Авраменко объяснил, как по-украински сказать "пустит пыль в глаза". В украинском языке есть два варианта известного выражения, которое означает вводить кого-то в заблуждение.

Также специалист объяснил, как по-украински называть неженатых мужчин. Он советует избегать слова "холостяк".

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