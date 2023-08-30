Издавна холостых парней в украинском государстве называли одним словом, поделился языковед.

В украинском языке не стоит употреблять слово "холостяк", поскольку в нашем государстве неженатых парней называли "парубками".

Женщин в браке можно называть "одруженими" и "заміжніми", рассказал языковед, самый известный учитель Украины Александр Авраменко в эфире программы "Сніданок з 1+1".

"...в нашем языке есть слова "заміжня жінка" и "одружена", и они тоже синонимы. Правда, в деловой речи, например, в анкете, лучше написать "одружена" или "неодружена"...", - отметил эксперт.

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Топ-педагог добавил, что мужчину также можно называть "одруженим" или "неодруженим". "Кстати, советую избегать слова "холостяк", его нет даже в известном словаре Гринченко (украинский писатель Борис Гринченко - Ред.). Издавна неженатого мужчину в Украине называют "парубком", а мужчину старшего возраста - "старим парубком", - подчеркнул языковед.

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Александр Авраменко ранее поделился, как на украинском языке правильно называть "бегущую строку". Лингвист отметил, что правильное название - "рухомий рядок".

Эксперт подчеркнул, что есть устройство, на табло которого изображена подвижная строка, и такой аппарат правильно называть "телесуфлером" или просто "суфлером".

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