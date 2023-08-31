Наконец появился ответ на болезненный "лексический" вопрос, как правильно говорить - любим "один одного" или "одне одного".
Помогла решить дилемму ошибка Ирины Билык. В своем экспресс-уроке на "Сніданок з 1+1" главный учитель Украины Александр Авраменко показал фрагмент, где известная певица употребляет выражение: "Ми любимо один одного".
"На первый взгляд, все правильно. Действительно, Ирина Билык говорит довольно уверенно. Тем не менее, она не удачно использовала хитрое-прехитрое местоимение "один одного",- указал Авраменко.
Далее языковед объяснил, в чем же заключается его "хитрость".
"Певица говорит "ми любимо один одного". Вот только "один одного" следует употреблять, когда мы говорим исключительно о мужчинах. Например, братья давно не видели "один одного". Женский род используем для обозначения лиц одного пола: сестры давно не видели "одна одну". А вот, когда речь идет о лицах разного пола, то следует использовать средний род - "одне одного",- отметил филолог.
Итак, говоря о любви, Ирина Билык должна была сказать "ми любимо одне одного", уточнил Авраменко.
Авраменко раскрыл перевод фразеологизма "пеняй на себя"
Напомним, ранее топ-учитель Украины также раскрыл удачную замену российскому выражению "пеняй на себя". На украинском языке это можно сказать, как: "бачили очі, що купували - їжте, хоч і повилазьте".
Также есть еще одна остроумная фраза: "кому весілля, а курці - смерть". Какое российское выражение можно так заменить - узнай в уроке.