Это выражение означает "вводить кого-то в заблуждение".

Известный языковед и главный учитель Украины Александр Авраменко рассказал, что иногда людям в разговоре сложно подобрать подходящий украинский аналог к распространенному российскому выражению.

Одно из таких выражений - "пустить пыль в глаза". Поэтому Авраменко рассказал, как лучше сказать это по-украински.

Для начала лингвист объяснил значение выражения:

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"Пускать пыль в глаза означает действия или слова человека, которые через обман заставляют думать о себе лучше. Так что – вводить кого-то в заблуждение".

В украинском языке для этого выражения есть аж два метких ответа "напускать тумана" или "замыливать глаза".

"Поэтому лучше не напускать тумана, не замыливать глаза людям, потому что рано или поздно маска будет сорвана, карты раскрыты или же выведен такой человек на чистую воду", - отметил Авраменко.

Языковые советы от Авраменко

Ранее Авраменко рассказывал, как заменить выражение "дорога ложка к обеду" украинским аналогом.

Также языковед привел правильный украинский аналог к слову "холостяк".

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