Строитель назвал топ-5 прихотей миллиардеров, которые те хотят для своего дома

Среди богачей существует своя "мода" на оформление интерьеров.

Делая ремонт в своем доме или строя дом с нуля, большинство людей вынуждены идти на определенный компромисс между своими желаниями и финансовыми возможностями. Однако, когда у вас на счету есть несколько лишних миллиардов, ваши дизайнерские прихоти ограничивает только ваша фантазия. Ну и законы физики и существующие технологии, наверное...

Американский застройщик Мэнни Варас, которого в США называют "строителем миллиардеров", рассказал о главных тенденциях на рынке ультрароскошной недвижимости. Как пишет Business Insider, сегодня состоятельные клиенты все чаще отказываются от традиционных элементов роскоши в пользу решений, связанных со здоровьем, приватностью и комфортом.

Варас возглавляет строительную компанию MV Group в Майами и работает с домами стоимостью от 50 до 100 миллионов долларов. Среди его клиентов – знаменитости и крупные бизнесмены, в частности Дженнифер Лопес и Джорджо Армани. По словам застройщика, сейчас в Майами активно переезжают технологические миллиардеры с западного побережья США, что влияет и на запросы покупателей.

Итак, что же именно хотят современные миллиардеры? Варас приводит топ-5 прихотей богачей.

Одинаковый микроклимат во всех домах. Однимиз новых запросов сверхбогатых клиентов стала синхронизация климатических систем между различными поместьями по всему миру. Застройщик отмечает, что речь идет не только о температуре, но и об уровне влажности, который поддерживается одинаковым в каждом доме владельца. Варас пояснил, что современные системы позволяют создать единую экосистему для всех резиденций клиента.

Wellness-центр вместо комнаты для развлечений. Пословам застройщика, традиционные домашние кинотеатры, бары и сигарные комнаты стремительно теряют популярность. Вместо этого владельцы дорогих домов все чаще заказывают сауны, спа-зоны и комнаты для восстановления организма.

Невидимые аудиосистемы. Еще одним трендом стали современные аудиосистемы, которые теперь интегрируются непосредственно в стены. Как пишет издание, состоятельные владельцы хотят качественный звук в доме, но без заметных колонок или громоздкой техники.

Повышенная приватность. Для миллиардеров недостаточно просто защитить территорию вокруг поместья – все больше внимания уделяется звукоизоляции и приватности между отдельными комнатами. Особую роль это играет в больших домах с постоянным персоналом. По словам застройщика, современные проекты предусматривают отдельные изолированные коридоры для работников, чтобы владельцы почти не замечали присутствия обслуги и не слышали посторонних звуков во время работы или отдыха.

Несколько кухонь. Варас также советует клиентам думать не только о собственном комфорте, но и о будущей перепродажной стоимости дома. Именно поэтому он настаивает на обустройстве нескольких кухонь даже в тех домах, где владельцы почти не готовят. Как отмечает застройщик, в большинстве его проектов есть отдельная "парадная" кухня для гостей и дополнительная рабочая кухня для персонала.

