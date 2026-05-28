В нём больше железа, чем в мясе: диетологи рекомендуют употреблять этот продукт регулярно

Горький шоколад содержит больше какао, поэтому стоит выбирать продукты с содержанием какао 70% или выше.

Хотя многие ассоциируют шоколад с источником магния, стоит обратить внимание на другой элемент. Он является важным помощником в выработке эритроцитов, пишет WP kuchnia.

Издание отмечает, что не весь шоколад является ценным ингредиентом, поскольку все зависит от содержания какао. К счастью, сейчас в магазинах все чаще можно найти плитки премиум-класса с содержанием какао более 70%.

"Качественный горький шоколад обладает тонизирующим действием благодаря содержанию кофеина и теобромина, помогает сосредоточиться и поддерживает сердечно-сосудистую систему", – говорится в статье.

Видео дня

Добавляется, что его стоит употреблять регулярно, но в разумных количествах.

Полезные свойства шоколада

Интересно, что плитка шоколада содержит больше железа, чем некоторые виды мяса, например говядина. В 100 г горького шоколада содержится примерно 8–12 мг этого элемента, тогда как в нежирной говядине – примерно 2,5–3 мг железа.

В то же время следует учесть, что какао содержит негемовое железо, которое усваивается организмом хуже, чем гемовое железо, содержащееся в мясе.

"Поэтому горький шоколад может способствовать пополнению запасов железа, но не следует полагаться исключительно на шоколад, особенно при его дефиците", – отмечает издание.

Биодоступность, то есть всасывание питательных веществ в кровоток, в случае гемового железа колеблется на уровне 15–35 %, а в случае негемового – лишь от 2 до 20 %.

В высказываниях диетологов больше всего подчеркивается наличие какао-флаванолов и полифенолов, то есть соединений с антиоксидантным эффектом.

"Горький шоколад содержит больше какао, поэтому стоит выбирать продукты с содержанием какао на уровне 70% или выше. Благодаря наличию полифенолов, то есть антиоксидантов растительного происхождения, он помогает нейтрализовать свободные радикалы, ответственные за повреждение клеток. Многие исследования свидетельствуют, что он может положительно влиять как на сердце, так и на работу мозга", – диетолог Бет Червона.

Издание сообщило, что исследования подтверждают: умеренные количества горького шоколада могут снижать риск развития некоторых хронических заболеваний. Важную роль для здоровья играет также психологический аспект – какао улучшает настроение и способствует укреплению связей.

"Чем темнее шоколад, тем больше вероятность, что он содержит больше флавоноидов и меньше сахара. Белый шоколад считается наименее полезным сортом, поскольку не содержит какао-массы, а в то же время содержит много сахара и жира", – рассказали ученые из Гарварда.

В то же время они подчеркивают, что горький шоколад не заменит прием добавок людям с низким уровнем железа в крови. Он может быть хорошей альтернативой другим сладостям, таким как пирожные или конфеты, которые содержат больше сахара, но его нельзя называть лекарством.

Сколько шоколада можно в день

В статье говорится, что хорошей практикой является добавление кубика горького шоколада в кофе или чашку согревающего напитка вместо десерта.

Диетологи советуют употреблять в день максимум 30 г шоколада. При этом следует быть осторожными с этим продуктом людям, которые часто страдают от рефлюкса или мигрени. Шоколад также не рекомендуется при заболеваниях почек и чувствительности к кофеину.

Примечательно, что в 30 г шоколада содержится около 180 ккал, что стоит учесть при составлении ежедневного рациона.

Другие новости о здоровье

Ранее УНИАН сообщал, что диетологи советуют употреблять этот чай тем, кто хочет улучшить работу мозга.

Также мы писали, что исследователи установили, какой сок полезен для сердца и способен снизить за 14 дней давление.

Вас также могут заинтересовать новости: