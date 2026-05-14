Диетологи назвали 7 альтернатив магазинным сладостям без вреда для здоровья

Они утолят тягу к десертам.

Употребление фруктов вместо магазинных сладостей может кардинально изменить состояние организма и улучшить качество рациона, пишет VeryWell health.

Большинство фруктов имеют настолько высокий уровень фруктозы, что по вкусовым качествам не уступают шоколаду, но при этом содержат клетчатку, которая предотвращает скачки сахара в крови.

Поэтому издание составило список из ТОП-7 заменителей.

1. Манго

Это настоящий король сладости среди фруктов. Одна чашка плода содержит более 22 граммов природного сахара. Как говорится в исследовании, опубликованном в журнале Foods, употребление манго помогает контролировать уровень глюкозы и снижает окислительный стресс у взрослых.

2. Финики

Их часто используют как натуральный заменитель сахара в десертах. Несмотря на то, что финики чрезвычайно сладкие, они имеют низкий гликемический индекс. По имеющимся данным, они не повышают уровень холестерина, а наоборот – могут быть полезны для сердца.

3. Виноград

Эти ягоды называют "натуральными конфетами". Помимо приятного вкуса, виноград поддерживает функцию инсулина. Как отмечают ученые, полифенолы в его составе помогают снижать артериальное давление и улучшают липидный профиль.

4. Ананас

Этот тропический фрукт идеален в любом виде – от свежего до приготовленного на гриле. Помимо сладости, он содержит бромелайн. Как говорится в материале журнала Nutrients, этот фермент обладает мощным противовоспалительным действием и способствует быстрому заживлению тканей.

5. Бананы

По мере созревания бананы становятся все слаще из-за превращения крахмала в сахар. В отличие от рафинированного сахара, они богаты калием и магнием. По данным Американской ассоциации сердца (AHA), такой состав помогает поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы и нормализовать давление.

6. Вишни

Сладкие сорта вишни обладают насыщенным десертным вкусом. Они богаты антоцианами – соединениями, защищающими сосуды. По словам диетологов, регулярное употребление этих ягод помогает контролировать состояние печени и снижает риск метаболических нарушений.

7. Груши

Груша – это сочная и хрустящая альтернатива магазинным закускам. Она содержит большое количество растворимой клетчатки, в частности пектина. Как отмечается в Complementary Medicine and Therapies, это способствует мягкому пищеварению и защищает организм от развития диабета 2 типа.

