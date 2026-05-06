Назван полезный десерт, замедляющий старение: его почти вытеснили современные сладости

Этот продукт обладает мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Халва, которая когда-то считалась настоящим деликатесом и символом роскоши, сегодня значительно утратила популярность. Между тем это настоящий кладезь витаминов и минералов, пишет Wp Kobieta.

Как отмечает издание, сегодня, в эпоху огромного выбора различных сладостей, кунжутная халва кажется несколько забытой, однако к ней стоит вернуться не только из сентиментальных соображений, но и, прежде всего, из-за ее исключительных питательных свойств.

Главной причиной включения халвы в рацион является ее основной ингредиент – семена кунжута, говорится в статье. Они чрезвычайно богаты кальцием, магнием, фосфором, калием, а это означает, что халва поддерживает нервную систему, укрепляет кости и улучшает концентрацию.

Видео дня

Кроме того, мякоть кунжута содержит ценные ненасыщенные жирные кислоты, в частности линолевую, которая благотворно влияет на кровеносную систему, помогает регулировать уровень холестерина и поддерживает функцию сердца.

Как отметило издание, помимо минералов, кунжутная халва содержит витамин Е, известный как витамин молодости, который защищает организм от свободных радикалов и положительно влияет на состояние кожи, волос и ногтей.

Омолаживающий эффект халвы

В статье отмечается, что семена кунжута являются источником уникальных лигнанов – сезамина и сезамолина, которые обладают мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Благодаря этим ингредиентам регулярное употребление небольшой порции кунжутной халвы помогает защитить организм от окислительного стресса, поддерживает регенерацию тканей и помогает дольше сохранять эластичность кожи и общий жизненный тонус организма.

Может ли халва навредить

Важно помнить, что из-за высокого содержания жира и сахара халва является высококалорийным продуктом. Однако при умеренном употреблении она является гораздо лучшей и более здоровой альтернативой современным высокообработанным сладостям, наполненным искусственными красителями и консервантами. Это природный заряд энергии, который позволяет быстро восстановиться после физических или интеллектуальных нагрузок.

Ранее УНИАН писал о том, как кунжутное масло влияет на давление. Отмечалось, что одно из его преимуществ – способствование нормализации кровяного давления благодаря ненасыщенному жирному профилю и большому количеству антиоксидантов. Кроме того, научное исследование показало, что регулярное употребление кунжутного масла уменьшает массу тела и окружность талии, что также связано со снижением артериального давления.

Вас также могут заинтересовать новости: