The Last of Us Part 2 стала доступна бесплатно подписчикам PS Plus / фото Naughty Dog

Сегодня, 26 сентября, традиционно отмечается "День The Last of Us". В честь этого события Sony решила порадовать пользователей "жирным" подарком. В свежую подборку игр для подписчиков PlayStation Plus Extra и Premium вошла The Last of Us Part 2 от Naughty Dog.

Начиная с сегодняшнего дня, пользователи могут скачать как базовую версию, так и переиздание, вышедшее в начале 2024 года. 

Это отличный шанс познакомиться с одной из самых обсуждаемых и титулованных игр в истории. Для тех, кто прежде не играл в The Last of Us Part 2, рекомендуется проходить Remastered-версию. Она предлагает улучшенную графику, режим с хронологическим сюжетом и другие нововведения.

Видео дня

Одна из лучших видеоигр в истории стала бесплатной для подписчиков PS Plus

Уже в октябре библиотеку расширенных планов PlayStation Plus пополнят три игры: геймеры смогут поиграть в Alan Wake 2, Goat Simulator 3 и Cocoon. До 6 октября игроки еще успевают загрузить три проекта – Psychonauts 2, Stardew Valley и Viewfinder.

Одна из лучших видеоигр в истории стала бесплатной для подписчиков PS Plus

Ранее глава разработки The Last of Us Нил Дракманн говорил, что фанатам серии лучше не надеяться на выход третьей части. Тем не менее франшиза продолжит жить на телевизионных экранах: сериал "Один из нас" ранее продлили на 3-й сезон.

Меж тем сам Дракманн и Naughty Dog сейчас заняты другим проектом – научно-фантастической Intergalactic: The Heretic Prophet, у которой нет даже приблизительной даты релиза. При ее разработке авторы вдохновлялись "Ковбоем Бибопом" и "Акирой", а в плане геймплея ее называют "самой глубокой игрой" студии.

Вас также могут заинтересовать новости: