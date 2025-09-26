Одна из лучших видеоигр в истории стала бесплатной для подписчиков PS Plus

Бесплатную раздачу The Last of Us 2 приурочили ко дню The Last of Us, который празднуется 26 сентября.

Сегодня, 26 сентября, традиционно отмечается "День The Last of Us". В честь этого события Sony решила порадовать пользователей "жирным" подарком. В свежую подборку игр для подписчиков PlayStation Plus Extra и Premium вошла The Last of Us Part 2 от Naughty Dog.

Начиная с сегодняшнего дня, пользователи могут скачать как базовую версию, так и переиздание, вышедшее в начале 2024 года.

Это отличный шанс познакомиться с одной из самых обсуждаемых и титулованных игр в истории. Для тех, кто прежде не играл в The Last of Us Part 2, рекомендуется проходить Remastered-версию. Она предлагает улучшенную графику, режим с хронологическим сюжетом и другие нововведения.

Уже в октябре библиотеку расширенных планов PlayStation Plus пополнят три игры: геймеры смогут поиграть в Alan Wake 2, Goat Simulator 3 и Cocoon. До 6 октября игроки еще успевают загрузить три проекта – Psychonauts 2, Stardew Valley и Viewfinder.

Ранее глава разработки The Last of Us Нил Дракманн говорил, что фанатам серии лучше не надеяться на выход третьей части. Тем не менее франшиза продолжит жить на телевизионных экранах: сериал "Один из нас" ранее продлили на 3-й сезон.

Меж тем сам Дракманн и Naughty Dog сейчас заняты другим проектом – научно-фантастической Intergalactic: The Heretic Prophet, у которой нет даже приблизительной даты релиза. При ее разработке авторы вдохновлялись "Ковбоем Бибопом" и "Акирой", а в плане геймплея ее называют "самой глубокой игрой" студии.

