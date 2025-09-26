В Румынии также заявили, что нуждаются в большем количестве средств ПВО.

Румыния планирует вместе с Украиной производить беспилотники в рамках нового механизма финансирования обороны Европейского Союза. Однако источник Reuters в правительстве страны сообщил, что пройдет не менее семи лет, прежде чем страна получит многоуровневую систему противовоздушной обороны.

Известно, что за последние два года Румыния более 20 раз сталкивалась с нарушением своего воздушного пространства беспилотниками РФ и падением их обломков на свою территорию.

Однако напряженность возросла после того, как Эстония обвинила Россию в нарушении своего воздушного пространства тремя истребителями, а Дания закрыла аэропорты из-за подозрения на дроны через неделю после того, как самолеты НАТО сбили российские беспилотники в воздушном пространстве Польши. В то же время Румыния тоже была близка к сбиванию БпЛА.

"Нам нужно больше средств противовоздушной обороны, никто их не имеет. К тому времени оборона будет асимметричной с огромными затратами на противовоздушную оборону, которые можно покрыть только на уровне НАТО", - отметил Reuters источник в румынском правительстве по вопросам обороны.

Собеседник добавил, что Румыния вела переговоры с Украиной, чья технология БпЛА была "испытана в бою в большом масштабе", о производстве беспилотников в рамках проекта, финансируемого за счет инициативы ЕС по перевооружению "SAFE".

В Reuters добавили, что сейчас румынская противовоздушная оборона имеет истребители F-16, системы Patriot, ракетные установки HIMARS компании Lockheed Martin, южнокорейские ракеты класса "земля-воздух" ближнего радиуса действия Chiron и немецкие зенитные пушки Gepard.

Источник говорит, что последние две системы сейчас являются наиболее экономически выгодным вариантом для страны в плане защиты от дронов.

"Зенитные пушки "Гепард" размещены вблизи населенных пунктов, находящихся недалеко от украинской границы, но стоимость покрытия всей границы и содержание этих систем будет слишком высокой", - подытожили в издании.

Известно, что Румыния получит 16,6 млрд евро в рамках программы SAFE. По словам премьер-министра страны Илие Боложана, это обеспечит военные закупки на сумму около 1% от ежегодного ВВП в течение пяти лет.

Ранее The Wall Street Journal писал, что вторжение российских дронов в страны Европы вскрывают пробелы в обороне НАТО. В издании подчеркнули, что война в Украине показала, что защита от дроновых атак является сложной и дорогостоящей задачей.

"Оружие, которое защитники могут использовать для сбивания БпЛА, такое как ракеты-перехватчики Patriot, стоит гораздо дороже за один выстрел, чем сами дроны, а запасы боеприпасов ограничены", - отметили в WSJ.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский ответил, почему страны НАТО не сбивают в своем небе самолеты РФ. Он считает, что большинство членов Альянса боятся возможной реакции РФ.

"Конечно, есть несколько лидеров, которые не боятся, я знаю таких. Но большинство государств - боятся. Боятся, и, я думаю, не зря: Россия действительно сумасшедшая", - подчеркнул глава государства.

