О недавнем инциденте президенту доложил главнокомандующий Сырский.

Украинские военные зафиксировали нарушение нашего воздушного пространства дронами-разведчиками, которые могли быть венгерскими. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Как рассказал глава государства в Telegram, состоялось военное совещание с участием главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, начальника Генерального штаба Андрея Гнатова, министра обороны Дениса Шмыгаля и профильного заместителя руководителя Офиса президента Павла Палисы. В частности, главком доложил о недавних инцидентах с дронами на украинско-венгерской границе.

"Украинские военные зафиксировали заходы в наше воздушное пространство дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны. Предварительно, они могли вести разведку относительно промышленного потенциала в украинских приграничных районах", - сообщил Зеленский.

В связи с этим президент поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить по каждому зафиксированному факту. Также на совещании состоялись доклады по ситуации на фронте - на ключевых направлениях.

"Особое внимание - Добропольской контрнаступательной операции. По состоянию на сегодняшнее утро с начала операции уже освобождено 168,8 км² территории и еще 187,7 км² зачищены от российских диверсионных групп. Общие потери россиян только в пределах этой нашей операции уже почти 3 тысячи человек, и большинство - это безвозвратные потери. Продолжается и пополнение обменного фонда для Украины", - рассказал Зеленский.

Глава государства поблагодарил все украинские подразделения, которые привлечены к проведению операции. Кроме того, по его словам, в докладах речь шла о ситуации в Купянске и вокруг него. Подробно обсудили то, что происходит в Харьковской и Донецкой областях.

"Главком доложил и о сбитии российского Су-34 в Запорожье. Спасибо нашим воинам за меткость. Именно этот самолет вместе с другими применяли россияне для ударов авиабомбами по Запорожью, по другим нашим городам и селам. Будем и в дальнейшем вполне справедливо уничтожать российскую военную авиацию в ответ на удары по нашим городам, по нашим людям. Работаем с партнерами и для того, чтобы дополнительно укрепить нашу защиту неба", - отметил президент.

К тому же, как сообщил он, по итогам встреч и договоренностей в Нью-Йорке сделаны соответствующие поручения Министерству обороны и украинским дипломатам.

Позиция Венгрии в отношении Украины

Как сообщал УНИАН, Венгрия в Европейском Союзе отстаивает откровенно пророссийскую позицию. Выступает против предоставления Украине вооружения, блокирует инициативы по поддержке Украины в рамках ЕС. Также она стремится покупать только российские энергоносители.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что его страна не хочет отказываться от закупки российских энергоносителей.

