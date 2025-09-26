Звезду обвинили в увольнении менеджера из-за его политических взглядов.

Поп-звезда Дуа Липа обвинила издание Daily Mail в клевете и эксплуатации трагедии в Газе. В СМИ распространили информацию о неправомерном увольнении одного из подчиненных певицы.

В своем блоге в Instagram Липа опровергла слухи о том, что она прекратила сотрудничество с одним из своих агентов из-за его произраильской позиции. Как известно, сама артистка выступает за права палестинцев.

"Эта история не только была полностью ложной, но и язык, который использовала Daily Mail, был намеренно провокационным, созданным исключительно для кликбейта, явно направленным на разжигание раздора в Интернете. Я всегда за свободную Палестину, но использование глобальной трагедии для продажи газет является для меня очень тревожным явлением", - возмутилась артистка.

Видео дня

В скандальной статье говорилось о том, что член команды Дуа Липы Дэвид Леви подписал петиции с требованием вычеркнуть ирландских исполнителей Kneecap с фестиваля Гластонбери из-за их пропалестинских взглядов. Именно на фоне этого он якобы был уволен.

По словам самой певицы, журналисты медиа полностью перекрутили ситуацию, не придерживаясь правдивых фактов:

"Я не оправдываю действий Дэвида Леви или других музыкальных руководителей в отношении артиста, который говорит правду. Я также не могу игнорировать то, как это было освещено в прессе".

Представители певицы в комментарии BBC отметили, что Дэвид Леви тесно сотрудничал с Дуа Липой на старте ее карьеры, сделав значительный вклад в ее развитие. Впоследствии он оставался в команде в качестве консультанта. Однако, в начале этого года он оставил сотрудничество ради новых проектов.

Стоит отметить, что Daily Mail уже отреагировали на ситуацию и исправили свою статью, добавив новые заявления артистки.

Напомним, что не так давно Дуа Липа сообщила, что выходит замуж за известного актера.

Вас также могут заинтересовать новости: