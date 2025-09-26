Кадры сняли после заседания Генассамблеи ООН.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и первая леди Мелания оказались в центре внимания из-за эмоционального разговора на борту Marine One.

По данным Mirror, инцидент произошел во время возвращения с Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Вашингтон. На кадрах видно, как Трамп сидит напротив жены и жестикулирует, направляя палец в ее сторону, тогда как она кивает головой, будто не соглашаясь. После приземления пара вышла из вертолета и пошла в Белый дом, держась за руки.

Хотя сам характер разговора между супругами остается неизвестным, кадры уже активно обсуждают в социальных сетях и медиа. Предполагают, что видео может свидетельствовать как о напряжении в отношениях, так и об обычном эмоциональном разговоре.

Как известно, во время визита в ООН Трамп заявил, что они с Меланией стали жертвами "саботажа", когда эскалатор, которым они пользовались, перестал работать. Американский президент утверждал, что это могло привести к травмам, и требовал, чтобы "виновных арестовали".

Напомним, во время официального визита президента Франции Эммануэля Макрона и его жены Брижит во Вьетнам появилось видео, которое вызвало большой резонанс в СМИ и соцсетях. На кадрах видно, как во время выхода из самолета Брижит будто дает пощечину Макрону, от чего он отшатывается назад.

