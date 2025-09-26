Во время конфликтных ситуаций такие люди не могут контролировать себя, поэтому и говорят манипулятивные фразы.

Начинать спор с другим человеком никогда не бывает легко. Часто это вызывает неприятные ощущения, такие как стресс, гнев или грусть. Несмотря на то, что такие ссоры являются раздражающими, с нарциссами они особенно сложны. Об этом пишет Huffpost.

Как отметила клиническая социальная работница Моника Квинар, нарциссы манипулируют и стремятся контролировать других, из-за чего споры с ними очень неприятны.

Поэтому терапевты назвали фразы, которые нарциссы обычно используют в конфликтных ситуациях.

Видео дня

"Ты преувеличиваешь".

"Во время разговора с человеком, страдающим патологическим нарциссизмом или NPD (Нарциссическое расстройство личности - УНИАН), он может неоднократно отвергать, отвлекать внимание или обесценивать ваши беспокойства или оскорбленные чувства, чтобы избежать ответственности за свое влияние на вас", - объяснила психолог соматической травмы Джастин Гроссо.

Такими фразами могут быть "ты преувеличиваешь" или "ты слишком чувствителен". Они могут использоваться для контроля над ситуацией, подчеркнула Квинар. По ее словам, эти слова заставляют вас чувствовать, что именно вы являетесь причиной проблемы.

"Я не злюсь, это ты злишься".

"Люди с патологическим нарциссизмом или NPD используют бессознательный защитный механизм, который называется проекцией, в котором они отказываются от своих эмоций и верят, что они принадлежат кому-то другому", - подчеркнула Гроссо.

Психолог привела пример: представьте, что вы поссорились с нарциссом, и он кричит, визжит и говорит высокомерные вещи, а потом говорит вам, что это вы злые.

"Люди с патологическим нарциссизмом или NPD отрицают свои уязвимые чувства из-за токсичного стыда и фобии эмоций", - добавила она.

"Не могу поверить, что ты на меня нападаешь, меня всегда обвиняют".

Не важно, насколько ваш собеседник неправ, он никогда не может видеть себя таким, наоборот он всегда считает себя жертвой.

"Нарциссы часто видят себя жертвами из-за своего глубоко укоренившегося чувства права на все, хрупкой самооценки и отсутствия эмпатии к другим", - отметила Квинар.

Из-за этого нарциссы верят, что они "постоянно подвергаются несправедливости или жестокому обращению со стороны других".

"Вы можете услышать, как нарцисс говорит такие вещи: "Я не могу поверить, что ты так на меня нападаешь. Меня всегда обвиняют во всем, даже если это не моя вина", или "Что бы я ни делал, тебе это никогда не нравится. Меня постоянно критикуют и несправедливо судят"", - привела пример социальная работница.

В то же время Квинар добавила:

"Представляя себя жертвами, нарциссы могут манипулировать другими, чтобы привлечь внимание, вызвать сочувствие или контролировать отношения. Они могут использовать свое мнимое жертвенное положение как инструмент для получения поддержки или отвлечения внимания от своего проблемного поведения".

"Если бы ты меня любил/ла, ты бы сделал/ла это".

Квинар заметила, что во время конфликта нарциссические люди часто манипулируют. Такие фразы имеют целью контролировать ситуацию, чтобы они могли получить то, чего хотят.

"Они используют сильные выражения, такие как... "Если ты меня любишь, [ты сделаешь это для меня]... если ты этого не сделаешь, я могу навредить себе... если ты уйдешь отсюда, то ты никогда меня не любил", - объяснила она.

"Ты должен был знать, что я расстроен".

Гроссо заметила:

"Хотя многие люди с расстройствами личности и травмами в отношениях могут считать, что другие должны читать их мысли, это особенно заметно у людей с NPD. Итак, вы можете услышать, как человек с нарциссическим расстройством личности говорит: "Ты должен был знать, что я злился", полностью ожидая, что вы предугадаете его эмоции и поймете, что он чувствует, без какого-либо общения. Такая фраза может заставить другого человека чувствовать себя слишком осторожным, будто он ходит по яичной скорлупе".

Также могут возникнуть чувства страха, вины и долга, которые лишают силы пострадавшего человека, предупредила психолог.

Длинные высказывания, которые не касаются сути

"Существует понятие "словесный салат", когда люди просто говорят вещи, которые не имеют смысла", - отметила психотерапевт Манахил Риаз.

По её словам, таким образом нарциссы могут выражать мысли, которые не связаны между собой, чтобы запутать вас.

"Например: "Я делаю все для этой семьи, ты сидишь дома, а я думаю о будущем и о том, что мы можем сделать лучше, и пытаюсь получить образование. И они просто продолжают и продолжают, и продолжают, и продолжают", - подытожила Риаз.

Другие советы экспертов по общению с людьми

Ранее нейробиолог назвал лучший ответ на оскорбление. По его словам, "влияние оскорбления зависит не только от того, кто его высказал, но и от того, кто его получил".

В то же время психолог назвал важную черту для долговременных отношений. Он отметил, что речь идет о самосознании, которое может помочь вам создать основу, с помощью которой ваши отношения могут действительно стать полноценными.

Вас также могут заинтересовать новости: