Она заявила о новом романе.

Известная украинская актриса Елена Светлицкая рассказала, пережила ли уже этап развода. По ее словам, у нее уже начались новые отношения.

В комментарии программе "Тур звездами" звезда кино поделилась, что оставила сложный период разрыва с экс-супругом в прошлом и уже чувствует себя намного лучше.

"Решила, что все, хватит страдать, хватит чувствовать вину, надо дать себе шанс жить счастливо. Поэтому сейчас я чувствую себя очень хорошо. Уже не грущу. Понимаю, что меня ждет лучшее будущее и оно уже есть на самом деле. А по поводу новых свиданий могу сказать, что мое сердце занято, поэтому на свидания с новыми парнями не хожу", - рассказала Елена.

Видео дня

По словам Светлицкой, у нее уже появился новый избранник, который делает ее счастливой. Хотя актриса пока не раскрывает его личности, она призналась, что еще не живет с любимым вместе и даже не знакомила его с детьми.

"Есть человек, которого я люблю. Он очень талантливый, очень красивый. У нас очень много общих ценностей. Ну и все, пока это все, что я могу сказать. Я пока очень осторожно отношусь к знакомству близкого с новым мужчиной, когда я буду точно уверена в том, что... ну возможно я уже уверена где-то внутренне, но пока оберегаю своих детей. Недавно у них был, ну, как бы другой мужчина, их папа, поэтому сейчас пока знакомства нет, но детки чувствуют себя очень классно", - отметила актриса.

Елена добавила, что ее дочки уже пережили их с мужем развод и гораздо лучше себя чувствуют, чем, когда были в эпицентре родительских ссор.

Недавно Елена Светлицкая впервые раскрыла причину, по которой развелась со своим мужем после десяти лет отношений.

Вас также могут заинтересовать новости: