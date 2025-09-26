Цены на морковь в Украине рванули вверх: сколько стоит килограмм

Стоимость качественной моркови в среднем на 35% ниже, чем год назад.

Цены в Украине на морковь пошли вверх. Овощ дорожает из-за влияния сезонного фактора.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что фермеры в основных регионах производства отгружают качественную морковь по 8-15 грн/кг ($0,19-0,36/кг), что в среднем на 24% дороже, чем на прошлой неделе.

Отмечается, что рост цен связан с сокращением предложения моркови в межсезонье. В частности, большинство фермеров уже завершили реализацию моркови средних сортов, но к сбору урожая более поздних сортов еще не приступили.

Несмотря на удорожание, на данный момент цена на качественную морковь в Украине в среднем на 35% ниже, чем год назад. При этом некоторые производители планируют в дальнейшем повышать цены, если сохранятся нынешние темпы сбыта.

Цены на морковь в супермаркетах Украины

В Сильпо цены стартуют от 10,50 грн/кг.

При этом в АТБ овощ можно купить по 9,89 грн/кг.

В то же время в Varus морковь продают по 9,90 грн/кг.

Цены в Украине на овощи в течение прошлой недели, за исключением огурцов и зелени, дешевели.

На этой неделе тепличные огурцы существенно прибавили в цене, в то же время цены на лук резко пошли вниз. Главной причиной снижения цен называют начало уборки поздних сортов лука в северных и западных областях Украины.

