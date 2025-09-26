Россияне взяли на себя подготовку китайских десантников, поскольку в этом сегменте Россия все еще опережает Китай.

Китай помогает РФ разрабатывать дроны для войны в Украине и в целом держит на плаву российский военно-промышленный комплекс. В ответ Россия помогает Китаю готовить военное вторжение на Тайвань. Об этом пишет The Washington Post.

Издание ссылается на 800-страничный сборник документов, полученный группой хакеров Black Moon, который свидетельствует об углублении военного сотрудничества между Пекином и Москвой. Документы в частности раскрывают то, как Россия помогает Китаю с обучением и предоставлением технологий в одной из немногих отраслей, где российская армия все еще превосходит возможности китайских военных - в воздушно-десантных войсках.

Так, в октябре прошлого года Россия согласилась продать Воздушным силам Народно-освободительной армии Китая 37 легких плавающих десантных машин БМД-4М, 11 самоходных противотанковых пушек "Спрут-СДМ1" и 11 десантных бронетранспортеров БТР-МДМ.В рамках этого контракта, стоимость которого составила 584 миллиона долларов, также предусмотрена передача нескольких командно-наблюдательных машин и специальных парашютных систем, предназначенных для десантирования тяжелых грузов с больших высот.

Документы также свидетельствуют, что этому предшествовали несколько раундов переговоров, включая встречу в Пекине в апреле 2024 года, на которой китайская сторона обратилась к Москве с просьбой ускорить передачу определенных машин и полной технической документации, а также адаптировать машины под китайское программное обеспечение, электронные, радио- и навигационные системы.

Другие блоки документов касаются программы обучения китайских десантников российскими специалистами сначала в России, а позже в Китае.

Эти документы изучил британский аналитический центр RUSI (Королевский институт объединенных служб) и подтвердил их правдоподобность. В своем отчете аналитики утверждают, что все выше приведенное предоставит Китаю "расширенные возможности воздушного маневрирования", что предложит "варианты наступления против Тайваня, Филиппин и других островных государств в регионе".

"Россия передает технологии, которые позволят Китаю увеличить производство аналогичного оружия и военной техники путем локализации и модернизации", - добавили аналитики RUSI.

Эксперт по вопросам китайских и российских военных сил в Университете Брауна Лайл Гольдштейн, отметил, что китайские стратеги считают крайне необходимым иметь небольшие, хорошо оснащенные подразделения, которые можно забросить на Тайвань на начальном этапе вторжения.

"Они изучили День "D" (высадка западных союзников на севере Франции в 1944 году - УНИАН) вдоль и поперек и поняли, что он бы провалился без воздушно-десантной компоненты", - сказал Гольдштейн.

Угроза вторжения на Тайвань

Как писал УНИАН, ранее в этом году главнокомандующий вооруженных сил США в Индо-Тихоокеанском регионе адмирал Сэмюэл Папаро высказал мнение, что уже в 2027 году вспыхнет американо-китайская война за Тайвань.

Позже похожее мнение озвучивал командующий войсками США в Европе и главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич. Он считает, что у России и Китая есть план одновременного вторжения на Тайвань и в страны НАТО в 2027 году, чтобы западные государства были вынуждены разрываться между двумя фронтами.

