Ирландский лоукостер Ryanair объявил об отмене бумажных посадочных талонов. Начиная с 3 ноября, для всех рейсов пассажирам обязательно понадобится мобильное приложение Ryanair с цифровым талоном, пишет Express.

В компании объяснили, что такой шаг позволит сэкономить около 300 тонн бумаги ежегодно и оперативно отправлять пассажирам прямые обновления. В групповых поездках главный пассажир сможет загрузить несколько талонов и поделиться ими через цифровые платформы.

Однако эта новация уже вызвала критику. Лоббистская организация Silver Voices, которая представляет интересы людей старше 60 лет, назвала это решение "позорным шагом" и добавила, что авиакомпания фактически ставит прибыль выше благосостояния клиентов.

Представители благотворительной организации Age UK отметили, что это создаст трудности для 4 миллионов британцев, которые никогда не пользовались интернетом, а также для тех, кто не имеет смартфона.

В то же время СЕО Ryanair Майкл ОʼЛири объяснил, что до 90% пассажиров уже пользуются смартфонами, а для тех, у кого разрядился телефон или произошла другая проблема, компания будет иметь порядковый номер пассажира и все равно доставит его на борт. Но при условии, что чек-ин был сделан онлайн заранее.

