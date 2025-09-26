В Винницкой области зафиксировано масштабное загрязнение окружающей среды. Как говорится в сюжете "Новости Украины", в поселке Крыжополь полгектара земли, принадлежащей ветерану Игорю Садовому, который получил инвалидность в результате российско-украинской войны, залито отходами производства местного сырзавода компании "Тера Фуд" (торговые марки "Тульчинка" и "Ферма").

По словам Игоря Садового, которые приводятся в сюжете, после прорыва трубы из сточного колодца предприятия ядовитые отходы попали на его земельный участок, образовав вонючее болото с опарышами и роями насекомых.

"В первые дни отходов было по пояс, я ходил по своей земле в резиновом костюме. Вонь страшная, дышать нечем - нечистоты бродят, выделяя запах, вредные вещества и грибок", - отмечает Игорь Садовый.

По информации жителей, говорят журналисты, предприятие после скандала просто убрало трубу за забор, больше никаких мер принято не было.

Сейчас уровень жидкости отходов несколько снизился, однако угроза сохраняется, считают авторы. Они прогнозируют, что уже весной, когда потеплеет, процесс брожения начнется с новой силой, а уровень загрязнения возрастет в разы. Журналисты приводят комментарии людей, которые опасаются, что оно доберется и до грунтовых вод и приведет к гибели скота и нанесет еще больший вред здоровью местных жителей.

Как отмечается, полиция открыла уголовное производство по факту "выброса загрязняющих веществ". Также утверждается, что Государственная экологическая инспекция отобрала образцы почвы, однако результаты исследований пока не обнародованы. Анализы воздуха вообще не проводили, добавили авторы.

Как бороться с бедой ветерану Игорю Садовому, чья земля пострадала больше всего и фактически стала непригодной для ведения любой деятельности, сказать никто не может - местные власти, по данным журналистов, от проблемы открещиваются, сырзавод также молчит.

"Это не только проблема одного участка. Сегодня травят землю защитника - Игоря Садового, а завтра опасность будет уже в воде всей общины", - отмечают люди.