В РФ назвали эту технологию "важным элементом национальной безопасности".

Соединенные Штаты Америки и Россия раскритиковали предложения по ограничению использования искусственного интеллекта в вооружении во время дебатов в Совете Безопасности ООН. Об этом сообщает The Telegraph.

В частности научный советник президента Дональда Трампа Майкл Крациос отметил, что США "категорически отвергают все попытки международных организаций установить централизованный контроль над управлением искусственным интеллектом".

По его словам, ответственное распространение технологии, а не "бюрократическое управление", "проложит путь к процветающему будущему" с высокой производительностью и прорывами в науке.

В то же время заместитель представителя России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что его страна выступит против предложенных Советом Безопасности ограничений в отношении ИИ. Также он назвал эту технологию "важным элементом национальной безопасности".

"Он раскритиковал состав Совета - 15 государств-членов, включая США, Великобританию и Францию - как отражающий "непропорциональную чрезмерную представленность" западных стран и интересов, но отметил, что Россия будет приветствовать более широкое регулирование ИИ со стороны ООН, которое не будет решаться Советом", - добавили в The Telegraph.

Что этому предшествовало

Дебаты о потенциале этой технологии для трансформации войны состоялись на фоне гонки вооружений в Украине, где обе стороны конфликта начинают использовать оружие, усовершенствованное искусственным интеллектом.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в своей речи на Генеральной Ассамблее ООН призвал принять глобальные правила по использованию ИИ в войне.

"Это лишь вопрос времени, и недолгого, когда дроны будут воевать с дронами, атаковать критическую инфраструктуру и нацеливаться на людей самостоятельно, полностью автономно и без участия человека, за исключением немногих, кто контролирует системы искусственного интеллекта", - отметил он.

В то же время генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал такое оружие "морально отвратительным" и предупредил, что искусственный интеллект представляет экзистенциальную угрозу для человечества.

"Судьбу человечества нельзя оставлять на усмотрение алгоритма. Искусственный интеллект - это уже не далекое будущее, он уже здесь и с потрясающей скоростью меняет повседневную жизнь, информационное пространство и мировую экономику", - отметил генсек ООН.

Также он подчеркнул, что искусственный интеллект может помочь предсказать продовольственную нестабильность, поддержать операции по разминированию и даже выявить вспышки насилия.

"Но без защитных барьеров его можно использовать как оружие", - добавил Гутерреш.

Поэтому он назвал свои четыре приоритета по глобальному управлению ИИ:

обеспечение человеческого контроля над "решениями о жизни и смерти";

создание жесткого регулирования;

борьба с дезинформацией;

устранение разрыва между богатыми и бедными странами, чтобы ИИ приносил пользу всему человечеству, а не углублял неравенство.

По его словам, военное применение искусственного интеллекта должно оставаться в соответствии с международным правом и что "человеческий контроль и суждение должны сохраняться при каждом применении силы".

Использование искусственного интеллекта на войне в Украине

Ранее The Wall Street Journal писал, что Украина первой в мире начала регулярно использовать в бою рои дронов на ИИ. По словам журналистов, эта инновационная технология является предвестником будущего боевых действий.

"Вы устанавливаете цель, а дроны делают все остальное. Они работают вместе, они адаптируются", - отметил генеральный директор стартапа Swarmer Сергей Куприенко.

По словам аналитиков, такие рои объединяют две силы, набирающие популярность в современной войне: искусственный интеллект и дроны.

Также УНИАН сообщал, что Украина первой в мире получила дроны Vector AI с акустической системой обнаружения артиллерии. Такой беспилотник способен определять направление и расстояние артиллерийского огня и обеспечивает продолжительность полета до 4 часов.

В частности директор украинского представительства Quantum Systems Александр Бережной рассказывал, что оборудование уже тестируется на полигонах и в условиях боевых выездов.

