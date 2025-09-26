В православный праздник сегодня просят дать сил, физических и душевных.

27 сентября по новому церковному календарю чтят мученика Каллистрата и его дружину. Какие традиции и приметы связаны с этим днем, а также какой сегодня церковный праздник по старому стилю - читайте в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

27 сентября (это дата 10 октября в старом календаре) вспоминают мученика Каллистрата и его дружину, среди которых воина Гимнасия и других сподвижников.

Каллистрат был родом из семьи воинов: его дед служил у Понтия Пилата, видел смерть и воскресение Христа, отец - исповедовал христианство, как и Каллистрат. Он был солдатом, а молился ночами.

Но однажды сослуживец донес на Каллистрата военачальнику. Тот хотел заставить юношу отречься от веры и принести жертву языческим богам, но безуспешно. Тогда Каллистрата избили и решили утопить, зашив в мешок. Произошло чудо: мешок разорвался о камни, а дельфины помогли юноше выбраться на берег. Этот случай так потряс 49 воинов, которые увидели это, что они тоже уверовали во Христа.

Разгневанный военачальник приказал бросить их связанными в озеро, но они также выжили. После этого в Христа уверовали еще 135 солдат. Опасаясь распространения христианской веры, военачальник тайно казнил Каллистрата и его сподвижников. На их могиле позже построили храм, а чудотворные мощи самого Каллистрата хранились в Константинополе.

Какой сегодня православный праздник отмечают по новому стилю еще:

почитают апостолов от 70-ти Марка, Аристарха и Зину;

мученицу Епихарию Римскую;

преподобного Игнатия Каппадокийского, игумена.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник согласно юлианскому (старому) календарю - 27 сентября отмечают Воздвижение Креста Господня, а также день памяти святителя Иоанна Златоуста.

О чем просят в молитвах в этот день, что можно и чего нельзя делать сегодня

К святому Каллистрату в праздник обращаются с молитвами об укреплении веры, а также просят дать физических и духовных сил.

В народе праздник прозвали Каллистрата. Он совпадает со сроком завершения так называемых "Пчелиных девятин" - подготовки ульев и пчел к зиме. Пасечники перевозят или переносят ульи в укрытия, чтобы пчелы спокойно пережили холода. По поверью, именно в этот день пчелиная матка "запирает" лето и начинаются холода.

По одному из народных обычаев сегодня принято готовить медовые пряники. Ими угощали знакомых, соседей и ели сами - по поверьям, это принесет удачу и достаток в дом.

Церковь в этот день, как и в любой другой, предостерегает от ссор, сплетен, зависти, осуждения и отказа в помощи ближнему.

В народе есть свои запреты дня:

не следует тяжело работать - любой труд, не связанный с пчеловодством, не принесет пользы, исключением могут быть лишь хлопоты по хозяйству;

не стоит брать или давать в долг, а также заключать денежные сделки - такие операции приведут к убыткам;

не следует идти в лес - можно заблудиться.

Наши предки верили, что соблюдение этих запретов сохранит мир в семье, а также здоровье и достаток. Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы 27 сентября

По приметам дня судят о предстоящей погоде:

западный ветер дует несколько дней подряд - "надует" ненастье;

заморозки с утра - зима придет рано;

резкое похолодание - к ранней весне;

перелетные птицы улетели - в скором времени жди морозы.

О будущей зиме судят по ели: если на ней много шишек, то сезон будет суровым и долгим.

