Авокадо или миндаль: эксперты объяснили, что лучше для здоровья сердца

И авокадо, и миндаль богаты мононенасыщенными жирами.

Авокадо и миндаль являются источниками полезных для сердца мононенасыщенных жиров, которые способствуют нормализации уровня холестерина и уменьшению воспалительных процессов. Помимо полезных жиров, эти два продукта содержат клетчатку, антиоксиданты и микроэлементы, которые могут способствовать общему здоровью сердца. Об этом пишет verywell health.

Известно, что авокадо богато мононенасыщенными жирами, а именно олеиновой кислотой. Также оно содержит клетчатку, калий и растительные соединения, поддерживающие здоровье сосудов.

Исследования показали, что употребление авокадо связано с улучшением факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, в частности липидного профиля.

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"Также предполагается, что авокадо может способствовать снижению уровня холестерина липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, "плохой") и триглицеридов, одновременно поддерживая уровень холестерина липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, "хороший")", - объясняется в материале.

Поэтому люди, которые регулярно употребляют авокадо, в большинстве случаев имеют более сбалансированный рацион и другие положительные показатели здоровья, такие как более низкая масса тела и улучшенный уровень сахара в крови.

Среди особенностей авокадо можно выделить:

высокое содержание мононенасыщенных жиров, которые помогают защищать сердце;

богато калием, который способствует контролю артериального давления;

содержит клетчатку, которая помогает уменьшить всасывание холестерина.

Миндаль поддерживает здоровье сердца

В то же время миндаль является еще одним питательным источником полезных жиров, но его питательный состав немного отличается:

Помимо мононенасыщенных жиров, миндаль содержит витамин E, магний и растительные полифенолы.

"Исследования показали, что употребление миндаля связано с улучшением показателей сердечно-сосудистых факторов риска, в частности со снижением уровня холестерина ЛПНП и триглицеридов. Миндаль также может способствовать уменьшению воспалительных процессов и улучшению функции сосудов, что важно для долгосрочного здоровья сердца", - добавили в публикации.

Среди преимуществ миндаля можно выделить:

снижение уровня холестерина ЛПНП;

высокое содержание витамина Е - антиоксиданта, защищающего сосуды;

источник растительного белка и клетчатки, которые способствуют ощущению сытости и контролю веса.

В чем заключаются основные различия между авокадо и миндалем?

Клетчатка: оба продукта содержат клетчатку, однако в авокадо больше растворимой клетчатки, что особенно полезно для контроля уровня холестерина.

Микроэлементы: в миндале больше магния и витамина Е. В авокадо больше калия.

Калории: миндаль более калорийный.

Что лучше для сердца?

По словам экспертов, оба продукта - отличный выбор и могут быть частью рациона, полезного для сердца.

"Авокадо может быть особенно полезно для улучшения общего качества рациона и поддержания многих показателей здоровья сердца. Что касается миндаля, то существуют более убедительные данные о его способности снижать уровень ЛПНП", - добавили в публикации.

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