Будет хаос: опытный бортпроводник предупредил об опасности черных носков в самолете

Собираясь в путешествие на самолете, туристы довольно часто не учитывают простые вещи, которые в итоге могут испортить им отпуск. Особенно когда речь заходит об одежде.
Например, кто бы мог подумать, что проблемой могут стать обычные черные носки, пишет Express.
Британский бортпроводник с 25-летним стажем Крис Мейджор объяснил, что на ночных рейсах, когда освещение салона самолета тусклое, пассажиры часто не могут устоять перед соблазном снять обувь и вытянуть ноги в проход.
Крис предупредил, что в таких условиях экипаж может не заметить ноги спящего пассажира до последней секунды – и это может привести к тому, что персонал споткнется, создаст хаос в салоне, разбудит спящих пассажиров или вообще травмирует себя или других.
В узком проходе члены экипажа двигаются быстро, иногда несут горячие напитки и часто обходят сумки, локти и полусонных пассажиров. Все, что трудно увидеть на уровне пола, – это несчастный случай, который ждет своего часа, объяснил он.
Что еще не стоит надевать в самолет
Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, в самолет лучше не надевать леггинсы и узкие джинсы, особенно когда речь идет о длительном перелете, ведь они могут ограничивать движения и ухудшать приток крови к ногам.
Также опасны туфли на каблуках, ведь это не только неудобно для ног, но и может создать проблемы в случае срочной эвакуации.
