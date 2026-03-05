Будет хаос: опытный бортпроводник предупредил об опасности черных носков в самолете

Во время ночного перелета неудачно подобранные носки могут создать проблемы в салоне самолета.

Собираясь в путешествие на самолете, туристы довольно часто не учитывают простые вещи, которые в итоге могут испортить им отпуск. Особенно когда речь заходит об одежде.

Например, кто бы мог подумать, что проблемой могут стать обычные черные носки, пишет Express.

Британский бортпроводник с 25-летним стажем Крис Мейджор объяснил, что на ночных рейсах, когда освещение салона самолета тусклое, пассажиры часто не могут устоять перед соблазном снять обувь и вытянуть ноги в проход.

Крис предупредил, что в таких условиях экипаж может не заметить ноги спящего пассажира до последней секунды – и это может привести к тому, что персонал споткнется, создаст хаос в салоне, разбудит спящих пассажиров или вообще травмирует себя или других.

В узком проходе члены экипажа двигаются быстро, иногда несут горячие напитки и часто обходят сумки, локти и полусонных пассажиров. Все, что трудно увидеть на уровне пола, – это несчастный случай, который ждет своего часа, объяснил он.

Что еще не стоит надевать в самолет

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, в самолет лучше не надевать леггинсы и узкие джинсы, особенно когда речь идет о длительном перелете, ведь они могут ограничивать движения и ухудшать приток крови к ногам.

Также опасны туфли на каблуках, ведь это не только неудобно для ног, но и может создать проблемы в случае срочной эвакуации.

