Ежегодная обрезка роз - залог пышного цветения летом.

Если у вас есть розовый куст, один из способов обеспечить его сохранность год за годом – это его обрезка. Обрезка роз не только контролирует форму и размер растения. Удаление мертвой, поврежденной или больной древесины способствует лучшей циркуляции воздуха и позволяет кустам получить больше солнечного света. Более того, удаление старых побегов позволяет растению направить свою энергию на производство новых, здоровых побегов. Как правильно выполнять эту ежегодную садоводческую задачу, говорится в статье на сайте известной советницы Марты Стюарт.

Когда обрезать розы, зависит от сорта, который вы выращиваете. "Если ваш куст розы цветет только один раз за сезон, обрежьте отмершие ветки или сухие цветы после цветения", – советует Райан МакЭнани, представитель Easy Elegance Roses. Но, если это постоянно цветущий куст, то обрежьте его в конце зимы или в начале весны, до того, как начнут развиваться новые побеги.

Убедитесь, что у вас под рукой есть эти материалы во время обрезки куста розы.

Перчатки. Надевайте длинные кожаные перчатки, чтобы защитить руки от колючек во время обрезки розового куста.

Надевайте длинные кожаные перчатки, чтобы защитить руки от колючек во время обрезки розового куста. Секаторы. Секаторы будут вашим основным инструментом для обрезки. "Лучше всего подойдет обходное лезвие, поскольку оно обеспечивает чистый срез и не повредит остальную часть кончика трости", – говорит Келли Фанк, президент Jackson & Perkins.

Секаторы будут вашим основным инструментом для обрезки. "Лучше всего подойдет обходное лезвие, поскольку оно обеспечивает чистый срез и не повредит остальную часть кончика трости", – говорит Келли Фанк, президент Jackson & Perkins. Сучкорезы. Этот инструмент с длинной ручкой позволит вам обрезать розу изнутри, не порезавшись шипами, говорит Фанк.

Этот инструмент с длинной ручкой позволит вам обрезать розу изнутри, не порезавшись шипами, говорит Фанк. Точило. Точило будет поддерживать остроту ваших лезвий, минимизируя усилия, необходимые для разрезания ветки, и обеспечивая чистый срез.

Точило будет поддерживать остроту ваших лезвий, минимизируя усилия, необходимые для разрезания ветки, и обеспечивая чистый срез. Дезинфицирующее средство. По словам Фанка, следует регулярно использовать дезинфицирующее средство для лезвий инструментов, особенно если вы знаете, что использовали их на зараженном растении.

Обрезка может отличаться в зависимости от того, есть ли у вас привитые или собственнокорневые розы. Роза, выращенная на собственном корне, выпускает новые побеги непосредственно из своей корневой системы. С другой стороны, привитые розы – это на самом деле две разные розы, которые были посажены вместе, чтобы максимально использовать лучшую корневую систему с самой красивой верхушкой, говорит МакЭнани. Привитые розы имеют побеги, которые нужно обрезать.

Как обрезать розы

Прежде чем приступить к обрезке, оцените общую форму и состояние растения. Удалите прошлогодние листья, которые могут цепляться за растение, это даст вам лучший обзор кустарника, говорит МакЭнани.

Далее обрежьте все мертвые ветки у верхушки (основания, где встречаются все ветки). Вы можете идентифицировать мертвые ветки по их потере гибкости или изменению цвета и обрезать их до здоровой ткани, говорит Фанк.

Поврежденные или больные ветки также следует удалить из вашего розового куста, чтобы предотвратить распространение болезни. "Поврежденные или больные ветки следует обрезать как минимум на 5 см ниже поврежденного участка", – говорит Фанк.

Если есть слабые или перекрещенные стебли, полностью их обрежьте, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и уменьшить потенциальное трение, которое может увеличить вероятность попадания болезни на растение, говорит МакЭнани.

Если вы выращиваете привитые розы, сейчас самое время удалить лишние побеги. "Побеги – это дополнительные маленькие стебли, которые начинают развиваться от основания, которое может быть корневой системой, а не верхушкой растения, которую вы хотите видеть", – говорит МакЭнани. Обычно они растут ниже кроны.

Если вы внимательно присмотритесь к своему кусту розы, то увидите крошечные почки или глазки, торчащие по бокам. "Сделайте надрезы на 1,25 см выше одного из этих глазков в направлении, в котором вы хотите, чтобы ветка росла", – говорит Фанк. Отсюда вырастет новая ветка.

Формируйте растение, обрезая все тонкие стебли под углом 45 градусов, направленные от почки. Обрежьте ее достаточно, чтобы учесть новые побеги, которые, вероятно, добавят высоты и ширины в следующем вегетационном периоде, говорит МакЭнани.

Загерметизируйте срезы садовым герметиком, чтобы защитить их от неожиданных низких температур, которые могут возникнуть после последних заморозков. "Герметик также может обеспечить определенную защиту от болезней или насекомых, но кустарниковые розы – это устойчивые растения, и им на самом деле не нужно много ухода", – говорит МакЭнани.

Чем подкормить розы

Напомним, что существует эффективное средство для поддержания роз – соль Эпсома (или "английская соль"). Несмотря на название, соли Эпсома – это не поваренная соль. С технической точки зрения, они называются сульфатом магния. Это химическое соединение содержит элементы, способные снижать риск заболеваний, улучшать усвоение питательных веществ и повышать качество цветения различных растений.

