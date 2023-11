Ученые подробно объяснили, полезен ли стейк или лучше отказаться от него.

Неважно, готовите ли вы стейк или нарезаете нежное филе миньон, это блюдо всегда удовлетворит ваши вкусовые рецепторы. Однако несмотря на то, что стейк является любимым мясным блюдом многих, дискуссия о том, полезен ли стейк для здоровья, ведется уже много лет.

Как пишет Eat This, Not That, одни говорят о пользе питательных веществ и витаминов, содержащихся в нем, другие - о слишком высоком содержании насыщенных жиров

Что происходит с вашим организмом, когда вы едите стейк

Большая доза белка

Самое полезное для здоровья, что дает мясо, - большое количество белка, и стейк не является исключением.

"Стейк является хорошим источником белка, который важен для роста мышц и восстановления тканей", - говорит Лиза Янг, доктор философии, RDN. "Высокое содержание белка способствует насыщению, регулирует аппетит и помогает предотвратить переедание".

Кроме того, стейк считается полноценным белком, то есть содержит все девять незаменимых аминокислот, которые организм не может вырабатывать самостоятельно. Многие растительные белки являются неполноценными, поэтому такое мясо, как стейк, может дать то, чего не могут дать растительные белки.

Покрывает потребность в железе

Наряду с белком, стейк может покрыть ежедневную цель по содержанию таких микроэлементов, как железо. Если у вас нет анемии, беременности или обильных менструаций, то, возможно, вы не часто задумываетесь о железе, но если вы не удовлетворяете свои потребности в этом элементе с помощью диеты, то можете столкнуться с его дефицитом, который может привести к истощению, мышечной слабости, желудочно-кишечному дискомфорту, недостатку физической и умственной энергии.

Железо используется организмом для производства двух видов белков: гемоглобина и миоглобина. По данным Национального института здоровья США, эти белки необходимы для переноса кислорода от легких к остальным частям тела.

Железо можно получить из различных продуктов животного и растительного происхождения, таких как говядина, морепродукты, мясо птицы, белая фасоль, обогащенные зерновые, чечевица, шпинат и орехи. NIH подчеркивает, что, несмотря на возможность получения железа из растительных источников, организм не усваивает железо, содержащееся в растениях, так хорошо, как железо, содержащееся в продуктах животного происхождения.

"Кроме того, гемовое железо способствует усвоению негемового железа, содержащегося в растительных продуктах, при их совместном употреблении", - говорит Янг.

Покрывает суточную норму цинка

Вы, скорее всего, слышали о цинке в той или иной связи с иммунитетом, и это не случайно. Этот микроэлемент необходим для здоровья иммунной системы и обмена веществ, и, к счастью, он содержится во многих продуктах питания, в том числе и в сочном стейке. Этого достаточно, чтобы покрыть суточную норму.

Такие продукты, как говядина, морепродукты, обогащенные сухие завтраки и некоторые семечки, могут обеспечить близкую к суточной норме количество цинка.

Суточная норма селена

Селен - один из самых малоизвестных витаминов, необходимых организму, но это не говорит о том, насколько он ценен. По данным Национального института здоровья США, селен необходим для защиты организма от инфекций и окислительного стресса, а также для поддержания репродуктивного здоровья, производства ДНК и здоровья щитовидной железы.

Любители стейков будут рады узнать, что одна порция этого вкусного мяса позволяет получить почти половину рекомендуемой суточной нормы.

Витамины группы В

По словам Янга, еще одно преимущество приготовления аппетитного стейка заключается в том, что наряду с такими питательными веществами, как белок, железо, селен и цинк, это красное мясо содержит большинство необходимых организму витаминов группы В, "которые способствуют здоровой работе мозга и энергетическому обмену", а также обеспечивают множество других преимуществ для здоровья.

Стейк содержит почти все семейство витаминов группы В: тиамин (B1), рибофлавин (B2), ниацин (B3), B6, фолат (B9) и B12. Тиамин необходим для энергетического обмена и развития роста, рибофлавин способствует росту клеток и выработке энергии, ниацин помогает превращать пищу в энергию внутри организма, витамин B6 необходим для здоровья мозга и иммунитета, фолат - для формирования ДНК, а витамин B12 - для здоровья нервов и клеток, а также помогает предотвратить слабость и энергетическое истощение.

"Содержание витамина B12 в стейке также крайне важно для синтеза ДНК и производства красных кровяных телец", - добавляет Янг.

Таким образом, стейк - питательный продукт, способный обеспечить организм гораздо большим количеством витаминов и минералов, чем можно себе представить.

Однако стейк имеет и потенциально негативные побочные эффекты.

Стейк содержит насыщенный жир

Вопрос о том, полезен или вреден стейк является весьма дискуссионным, и значительная часть этих разногласий связана с количеством насыщенных жиров, содержащихся в красном мясе.

"Потенциальные недостатки стейков заключаются в том, что некоторые виды мяса содержат большое количество насыщенных жиров и холестерина, - говорит Янг.

Насыщенный жир - это тип жира, который чаще всего содержится в продуктах животного происхождения, и в умеренных количествах он не вызывает особых опасений, однако избыточное потребление насыщенного жира связано с повышенным риском повышения уровня холестерина и ишемической болезни сердца.

Однако настоящая полемика разгорается в связи с недавними исследованиями, утверждающими, что связь между насыщенными жирами и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний может быть менее значительной, чем считалось вначале. В докладе, опубликованном в журнале Current Opinion in Endocrinology, Diabetes and Obesity, говорится об отсутствии реального влияния насыщенных жиров на сердечно-сосудистые заболевания и смертность по этой причине.

Связь красного мяса и сердечно-сосудистых заболеваний

Как и в случае с насыщенными жирами, результаты исследований, касающихся красного мяса и сердечно-сосудистых заболеваний, также неоднозначны. Последние исследования, проведенные в течение последних двух лет, показали различные результаты относительно того, может ли употребление красного мяса увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В одном из исследований 2022 года, опубликованном в журнале Американской ассоциации сердца Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, указано, что более высокое потребление красного мяса связано с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Причем теория заключается в том, что это связано с изменениями в пищеварительном тракте после его употребления.

В исследовании 2020 году, опубликованном в British Medical Journal, ученые пришли к выводу, что потребление красного мяса связано со "скромным" увеличением риска развития ишемической болезни сердца и что замена красного мяса "высококачественными" растительными продуктами, такими как бобовые, соя или орехи, может помочь снизить риск.

В исследовании 2021 года, опубликованном в American Journal of Clinical Nutrition, пришли к выводу об отсутствии значимой связи между непереработанным красным мясом и болезнями сердца, но о наличии связи между переработанным красным мясом и болезнями сердца - колбасой, пепперони, беконом и т.д.

Связь между красным мясом и раком

К сожалению, между потреблением красного мяса и риском развития рака может существовать связь. Мета-анализ, опубликованный в 2021 году в European Journal of Epidemiology, показал, что потребление как обработанного, так и необработанного красного мяса связано с повышенным риском развития некоторых видов рака. Для необработанного красного мяса риск повышался для рака молочной железы, рака толстой кишки, рака легкого, рака эндометрия и рака прямой кишки.

