Сосиски не очень полезны, но среди них есть качественные - рассказываем, как это определить.

От разнообразия сосисок и сарделек на витрине магазинов иной раз просто глаза разбегаются. Свино-говяжие, куриные, шпикачки, детские, с натуральной оболочкой или без нее... Какие сосиски выбрать? На что обратить внимание при покупке? Есть несколько признаков, которые помогут отличить качественный продукт.

Как выбрать сосиски - на что смотреть в первую очередь

Внешний вид

Первое, на что нужно обратить внимание при выборе сосисок и сарделек - это внешний вид. Поверхность их оболочки должна быть без повреждений, сухой, чистой и гладкой. Если она сморщена - значит, была нарушена технология или же продукт начал усыхать при превышении срока хранения. У качественных сосисок, как правило, плотная оболочка, которая (за исключением целлофановой) должна плотно прилегать к фаршу.

Подтеки жира или бульона под оболочкой или наплыв фарша поверх оболочки - это тоже нарушение технологии. В такой сосиске много воды или же она из жирного мяса с большим количеством жил.

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Цвет

Качественный продукт имеет бледноватый цвет. Ярко-розовый или красноватый оттенок - значит, в нем много красителя. Слишком темный цвет - много консервантов.

ДСТУ

Какие сосиски лучше - с ДСТУ или первый сорт? ДСТУ - это государственный стандарт Украины, четко регламентированные правила и нормы, по которым изготавливается продукт. Сосиски и сардельки с отметкой ДСТУ 4436:2005 - это продукт высшего сорта, который должен на 100 % состоять из мяса (свинины или говядины) и других натуральных ингредиентов: сала, субпродуктов, сыра, сливок, молока, куриных яиц и растительного масла. Других добавок этот стандарт не разрешает.

Сосиски и сардельки первого сорта могут иметь другие виды сырья - в определенном количестве. Например, разрешается добавлять до 10% белкового стабилизатора из коллагенового сырья и свиной шкурки, до 10% говяжьей, свиной, бараньей мясной массы, до 10% - мяса птицы механической обработки, до 10% - соевых и молочных препаратов в гидратированном виде, до 3% - круп, до 4% - крахмала и пшеничной муки. Но часть основного сырья (тот, который заявлен в высшем сорте) при этом должна быть не менее 70%.

Текстура

Сосиска очень мягкая - она с белковыми добавками. Надавите на сосиску и посмотрите. Восстановит ли она свою форму через несколько секунд. Если нет - не берите. Даже сардельки, которые более рыхлые и сочные (потому как в них содержится жир), после надавливания должны восстанавливать свою форму.

Разрез

На срезе хорошая сосиска должна быть однородного серовато-розового цвета, но не рыхлой. У сардельки срез розовый или светло-розовый, а сама масса может быть слегка пористой, у шпикачек есть кусочки белого или розоватого шпика. Если видите пустоты или консистенция крупинчатая - это значит, что в продукте много воды.

Приготовление

Какие сосиски хорошие, можно определить в процессе приготовления. Качественные не должны распухать и разваливаться - это говорит о том, что в них изрядное количество крахмала.

Совет: наличие крахмала можно определить с помощью йода - капнуть его на сосиски. Если продукт окрасится в синий - крахмал есть, лучше такие не употреблять в большом количестве.

При наличии таких добавок, как камедь или карагиннан сосиска увеличивается в объеме после варки. Если сосиска вздулась или сморщилась в микроволновке - в таком продукте много воды или других добавок. Если же вода при варке сосисок или сарделек окрасилась - в них много красителя, такие лучше не есть.

Запах и вкус

У сосисок должен быть приятный запах с ароматом пряностей. Кислый, затхлый и какой-либо посторонний запах - не допускаются.

На вкус сосиски и сардельки не должны быть ни солоноватыми, ни сладковатыми, а также без горечи - должен ощущаться мясной вкус, и он должен быть хорошо выражен. Специи желательно, чтобы были натуральные. Постороннего привкуса и пересолености не должно быть.

Сколько можно есть сосисок

Диетологи в принципе не советуют употреблять мясные полуфабрикаты - из-за тех же добавок и большого количества соли. Но если вы все-таки покупаете срсиски или сардельки, то ешьте не их не чаще раза в неделю и, конечно, пусть они будут дороже, но качественнее.

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