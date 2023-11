Эксперты описали вредные и полезные свойства этого продукта.

Бекон доступен по цене и обладает таким сильным ароматом, что многие очень любят добавлять в блюда на завтрак, обед и ужин. Однако исследования последних лет показали, что переработка мяса обычно сопровождается достаточно вредными побочными эффектами. Значит ли это, что бекон вреден?

Как пишет Eat This, Not That, по словам экспертов, если есть бекон в умеренных количествах, все будет в порядке. Вместе с тем регулярное употребление этого обработанного мяса для завтрака может быть особенно вредным для здорового питания.

О том, что происходит с вашим телом, когда вы едите бекон каждый день, и действительно ли он очень вреден для вас, рассказал диетолог и текущие исследования:

Вы можете получить больше белка (одним из преимуществ употребления бекона является то, что это колбасное мясо может дать вам быстрый и легкий заряд белка в любом приеме пищи в течение дня).

Вы можете употреблять потенциально вредные консерванты (бекон считается переработанным мясом, а это значит, что он часто содержит добавки и консерванты).

Вы можете увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний (было обнаружено, что обработанное красное мясо, включая бекон, оказывает потенциально негативное воздействие на здоровье сердца при регулярном употреблении).

Может увеличиться риск развития рака (бекон - это вид обработанного мяса, поэтому риск развития рака может увеличиться. Это связано с тем, что обработанные продукты, такие как бекон, колбаса и мясные деликатесы, классифицируются как канцерогены группы 1).

Вы получите хорошие жиры (бекон в основном состоит из 50% мононенасыщенных жиров, 40% насыщенных жиров и 10% полиненасыщенных жиров. Все три из этих жиров могут быть частью хорошо сбалансированной диеты).

Вы будете потреблять некоторые витамины (когда вы едите бекон, не злоупотребляя, вы получаете множество витаминов, включая B6 и B12, а также железо, цинк, магний и селен).

Напомним, специалисты назвали бекон, как один продукт, который вам следует избегать, чтобы защитить здоровье своего мозга.

