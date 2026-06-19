Ворон бородатый, а ворона - нет: простой трюк, чтобы больше не путать этих птиц

Этих птиц трудно различить, ведь они очень похожи.

Людям может показаться, что вороны и вороны похожи, а может, даже одинаковы. Однако, как пишет interia zielona, различить их можно, но теперь задача стала сложнее.

"Причиной сложности является одна птица, которую годами считали лишь подвидом серой вороны, причем подвидом, характерным скорее для Западной Европы. Именно там вороны имели однородно черную окраску, как и вороны или грачи. И именно со странами Западной Европы, такими как Великобритания, Франция или Германия, связаны легенды и сказки, в которых вороны имеют чёрную окраску", - объясняют в материале.

В то же время во всей Центральной и Восточной Европе ситуация была иной. Там обитал исходный подвид серой вороны, который не был черным, а имел контрастную окраску.

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"Это птица с черной головой, хвостом и крыльями, а остальная часть тела - серая или пепельная, иногда с кремовым оттенком. Такое кремовое оперение характерно, в частности, для русских ворон. Благодаря такой окраске серую ворону из Восточной Европы невозможно спутать ни с одной другой птицей, а распознать ее - проще простого", - утверждается в публикации.

Кроме того, такие вороны преимущественно обитали в Польше, и когда кто-то говорил о "черных воронах", то часто имел в виду значительно более крупную, чем ворона, ворону или же грака.

Серая ворона и черная ворона когда-то считались одним видом

Серая ворона и черная ворона объединялись в один и тот же вид с различными цветовыми вариациями и ареалом распространения. Разница заключалась не только в разной окраске, поскольку чернокрылая ворона имеет однородную черную окраску.

Однако исследования, проведенные на серых и черных воронах, дают основания полагать, что различия между ними гораздо глубже, чем просто цвет оперения. Кроме того, существуют генетические различия, позволяющие сделать вывод: это два отдельных вида птиц из семейства врановых, а во многих исследованиях чернохвостая ворона рассматривается именно как новый и отдельный вид птиц.

Как отличить ворона, черную ворону и грака?

Грака легче всего отличить, ведь у него другое телосложение, чем у вороны и черной вороны, а выдаёт его сразу белый клюв и такая же белая его основа. Кроме того, чёрные перья грака имеют металлический фиолетовый отблеск, тогда как чёрная ворона переливается зелёным или красноватым цветом. У ворона блеск металлический и несколько серебристый.

"Иными словами, у ворона борода, а у черной вороны - нет. У ворона также более мощный клюв, ударом которого он способен убить даже зайца. Кроме того, голос ворона низкий, глубокий, а его "кра" - короткие. Ворон способен издавать звуки из глубины горла, почти булькающие. Ворона каркает в другой тональности. В полёте этих птиц также можно различить. Ворон выглядит величественно, реже машет крыльями, а его хвост имеет вырез в форме ромба. Хвост вороны закруглён, а на конце срезан прямо", - объяснили в публикации.

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