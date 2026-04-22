Як отличить ворон от воронов: эти черные птицы все же имеют признаки различия

Нужно обращать внимание на размер, голос и поведение.

Семейство врановых (Corvidae) включает в себя несколько безошибочно узнаваемых представителей. Сороку трудно спутать с чем-либо еще. То же самое относится и к сойке. Но чтобы различить преимущественно черных врановых птиц – ворон, воронов, грача и галку – обычно нужно смотреть не только на оперение, пишет Discover Wild Life.

Некоторые виды птиц определить проще, чем другие. Возьмем, к примеру, грача, который примерно такого же размера, как ворона, и часто встречается в тех же местах обитания. Однако на эмпирическое правило "грач в одиночку – это ворона; ворона в группе – это грач", лучше не полагаться.

Более надежным признаком является серое, безперьевое пятно на голове грача, уникальное для этого вида (хотя и отсутствующее у очень молодых птиц). Галка, в свою очередь, характеризуется небольшими размерами и двухцветным оперением, которое в основном черное, но покрыто серым капюшоном с черной шапочкой на голове.

Как отличить ворон от воронов

Обе птицы крепкие, блестящие, угольно-черные – пожалуй, их сложнее всего различить. Если ворона полностью черная и с полностью оперенной головой, это почти наверняка ворон.

Но самое заметное различие между ними – в размере. Ворон – это огромная птица. Весит ворон до 1,5 кг – более чем вдвое больше, чем ворона, – и с размахом крыльев до 1,5 м, они являются самыми крупными из всех воробьеобразных. Это огромная группа, включающая более половины всех видов птиц.

Вороны не только крупнее; они еще и более массивные. С тяжелой головой и клювом, толстой шеей и бочкообразной грудью они выглядят как бодибилдеры по сравнению с более стройной, всесторонне атлетичной внешностью вороны.

Кроме того, ворон отличается игривым, акробатическим полетом, который часто включает в себя периоды полета вверх ногами и контрастирует с целеустремленным стилем вороны. В полете также характерен ромбовидный хвост ворона, а также похожие на хищных птиц кончики крыльев.

Если ничего не помогает, дождитесь, пока он вас позовет. Глубокий, гортанный, резонансный крик воронов делает карканье ворон почти нежным.

Интересное поведение ворон

Напомним, что наблюдениям ученых, вороны умеют распозновать лица людей. Причем, они держат в памяти то, как эти люди к ним относились. Экспериментально доказано, что если человек обидел ворону, то она будет годами помнить об этом, нападать на него. И, более того, научит этому следующее поколение ворон.

А в Йеллоустонском национальном парке в США вороны проверяют места охоты волков, поскольку там велика вероятность найти пищу. Они не следуют за волками бесконечно, но время от времени облетают территорию в поиске мест свежей охоты.

Вас также могут заинтересовать новости: