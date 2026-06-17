Эта рыба выпрыгивает из воды, чтобы охотиться на птиц: о ком идет речь и как это возможно

Африканская тигровая рыба обладает очень сильным укусом и может нанести серьезные травмы.

Из огромного перечня удивительных вещей, которыми природа удивляет нас каждый день, в мире есть рыба, обладающая особыми способностями. Речь идет об африканской тигровой рыбе, которая выпрыгивает из воды, чтобы атаковать птиц в полёте. Об этом пишет Descopera.ro.

"Африканская тигровая рыба, которую часто считают африканским аналогом пираньи, обитающей в водах Южной Америки, является одним из самых опасных пресноводных хищников на континенте. Этот вид отличается чрезвычайно острыми зубами, крепким телом и характерными полосами, благодаря которым и получил свое название", - отмечается в материале.

Известно, что эти рыбы часто охотятся группами и славятся своей силой, с которой сопротивляются при ловле на удочку, поэтому их очень ценят рыболовы-любители.

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Африканская тигровая рыба может достигать веса от примерно 2 до 12 килограммов. В бурных водах верхнего течения реки Замбези особи часто достигают веса около 10 кг.

"Этот вид считается самой быстрой пресноводной рыбой Африки и привлек внимание исследователей после того, как стал первой пресноводной рыбой, которую наблюдали во время охоты на птиц в полёте. Используя свою скорость и ловкость, рыба выпрыгивает из воды и ловит добычу в воздухе", - объясняется в публикации.

Несмотря на то, что нападения на людей происходят редко, африканская тигровая рыба обладает очень сильным укусом и может нанести серьезные травмы. Поэтому рыбакам рекомендуют использовать подсак для обращения с уловом и избегать приближения к её челюстям, покрытым острыми зубами.

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