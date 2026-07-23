Миллениалы еще успели этому научиться, а зумеры все чаще узнают об этих навыках только во взрослой жизни.

Если спросить представителей поколения беби-бумеров о детстве, наверняка вы услышите истории о времени, когда детей с ранних лет приучали к самостоятельности и ответственности.

Сегодня такой подход многим кажется слишком строгим и даже старомодным. Но в нем была своя логика: еще до подросткового возраста бумеры осваивали навыки, которые помогали им уверенно справляться со взрослой жизнью. Некоторые из них современным детям уже кажутся непривычными.

Ранее мы рассказывали, почему те, кто родился в 70-80-х годах, жили менее стрессово.

Видео дня

Что умели делать бумеры - и не делают современные дети

Вот три привычных для бумеров обязанности, которые сейчас многим детям даже не приходят в голову, пишет издание Your Tango.

Помогать по дому

Бумеров с детства приучали убирать за собой игрушки и вещи, раскладывать все по местам и поддерживать порядок. Постепенно им доверяли и другие дела: вынести небольшую корзину с мусором, рассортировать белье перед стиркой или сложить носки по парам.

Так дети учились не только аккуратности, но и ответственности за пространство, в котором живут. Они понимали, что чистый и уютный дом - это результат усилий всех членов семьи.

Домашние обязанности не воспринимались как наказание. Это была обычная часть жизни и личной ответственности каждого ребёнка.

Самостоятельно распоряжаться своим временем

Когда дети поколения бумеров пошли в школу, они довольно быстро научились сами планировать свой день. Нужно было успеть сделать уроки, сходить на кружок или тренировку, встретиться с друзьями - и все это без постоянного контроля родителей.

Они сами помнили расписание занятий, знали, что нужно взять с собой, и самостоятельно добирались до секций. Организовать встречу с друзьями тоже было их задачей, а не мамы или папы.

Так дети постепенно осваивали один из самых важных навыков взрослой жизни - умение планировать свое время.

Бережно относиться к деньгам

Деньги, подаренные на день рождения или другой праздник сразу не тратили. Бумеров учили откладывать хотя бы часть суммы на сбережения.

Если хотелось купить что-то дорогое, приходилось копить. Многие складывали деньги в специальную копилку, а дополнительные карманные средства зарабатывали сами - выполняли поручения родителей, помогали соседям, присматривали за детьми или косили газоны.

Вместо того, чтобы сразу тратить все заработанное, они учились ждать и откладывать деньги на действительно желанную покупку - например, магнитофон или велосипед. Для многих именно так начиналось знакомство с финансовой грамотностью.

Такой подход действительно приносил пользу. Исследование ученых из Университета Бригама Янга в 2022 году, показало, что дети, которых дома учат планировать бюджет и откладывать деньги, гораздо чаще сохраняют эти привычки во взрослой жизни. Поколение бумеров - наглядное тому подтверждение. Более того, раннее обучение финансовой грамотности связано с более низким уровнем долгов и более высокой кредитной дисциплиной в будущем.

Вас также могут заинтересовать новости: