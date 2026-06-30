Почему люди перечитывают одни и те же книги вместо новых: ответ психологов

Недавнее исследование, посвящённое ностальгическому чтению, показало, что перечитывание является сознательной и распространённой практикой среди читателей.

Долгое время это предположение казалось неоспоримым: взрослые, которые перечитывают одни и те же пять или шесть романов, застряли в рутине, интеллектуально ленивы и, возможно, немного боятся незнакомых книжных полок. Такая интерпретация оказывается почти полностью ошибочной, и психология, связанная с комфортом, ностальгией и самоидентичностью, объясняет, почему, пишет Silicon Canals.

Издание сообщило, что общепринятое мнение рассматривает перечитывание как форму эскапизма, то есть бегства от реальности, а эскапизм – как синоним уклонения.

"Но эскапизм – это не единственная форма поведения. Он четко делится на две очень разные мотивации, и только одна из них является той проблемой, которой ее считают люди", – говорится в статье.

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Учёный из Университета Осло и Норвежского университета науки и технологий Фроде Стенсенг более десяти лет работал над созданием двумерной модели эскапизма.

В его концепции стремление вырваться из повседневной жизни делится на самоподавление (попытка приглушить негативные чувства, убежать от чего-то) и саморасширение (попытка обрести положительные чувства, двигаться к чему-то).

Издание поясняет, что внешне эти два явления выглядят одинаково, но по сути они являются противоположностями.

Исследование Стенсенга, которое недавно было применено к бегунам-любителям, показало, что самореализация положительно коррелирует с субъективным благополучием и гармоничной увлеченностью этой деятельностью.

Самоподавление, напротив, коррелировало с избегающим стилем преодоления трудностей, прокрастинацией и компульсивным поведением.

"Тот же бег, те же кроссовки, тот же маршрут. Совершенно разный психологический результат", – отмечается в статье.

Взрослый человек, который в воскресенье вечером, в возрасте 38 лет, после изнурительной рабочей недели в одиннадцатый раз берет в руки "Гордость и предубеждение", не обязательно чего-то избегает. Возможно, он стремится к тому виду внимания, которого не может найти нигде больше.

Недавнее исследование, посвященное ностальгическому чтению, показало, что перечитывание является сознательной и распространенной практикой среди читателей. Почти в половине случаев следующей книгой становится старое произведение.

Отмечается, что причинами этого были не лень или страх перед новым материалом: читатели хотели снова погрузиться в атмосферу книги, ещё раз провести время с персонажами и испытать особое чувство знакомости. Многие говорили, что перечитывают, чтобы намеренно испытать ностальгию и сентиментальность.

"Намеренно. Эта фраза заслуживает большего внимания, чем обычно ей уделяют", – отмечает издание.

Перечитывание – это не то, чем занимаются, когда больше нечем заняться. Для значительной части взрослых это осознанный первый выбор.

Издание объясняет, что за эмоциональным аспектом скрывается практический. Дело в том, что объем рабочей памяти ограничен.

"Чем больше решений человек уже принял к 20:00 (относительно работы, денег, детей, родителей, еды, календарей, капающего крана), тем меньше ресурсов остается для когнитивных требований нового романа. Незнакомые персонажи, незнакомая география, незнакомая моральная система. Все это требует определенных затрат", – отмечается в публикации.

Психология "просмотра для успокоения" свидетельствует, что знакомый контент может помочь восстановить эмоциональный баланс после умственного напряжения, и что люди тяготеют к знакомому материалу именно тогда, когда испытывают истощение.

Объясняется, что просмотр чего-то нового требует слежения за незнакомыми персонажами, тогда как просмотр старого – требует лишь присутствия.

Издание констатирует, что то же самое касается, и даже в еще большей степени, художественной литературы. Роман требует от читателя большего, чем ситком. Когда день уже исчерпал все доступные ресурсы внимания, мозг тянется к книге, которая уже "оплатила входной билет".

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