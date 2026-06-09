Что произойдет с организмом, если ежедневно пить зеленый чай: диетологи назвали преимущества

Некоторые исследования показали, что зеленый чай даже более эффективен, чем черный.

Зеленый чай является одним из самых популярных сортов этого напитка благодаря своему превосходному вкусу и полезным свойствам для здоровья. Поэтому Real Simple объяснило, что происходит с организмом, если пить зеленый чай каждый день.

Полезные свойства зеленого чая связаны с содержанием в нем растительных соединений, или полифенолов.

"Зеленый чай имеет очень низкую калорийность и не является основным источником витаминов или минералов, но он содержит несколько биологически активных соединений, которые могут способствовать укреплению здоровья. К ним относятся кофеин, L-теанин и антиоксиданты, называемые катехинами, особенно эпигаллокатехин-3-галат (EGCG)", - отметила дипломированный диетолог Джеки Бридсон.

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Было доказано, что эти растительные соединения обладают рядом различных полезных для здоровья свойств.

"Зеленый чай и EGCG могут быть перспективными средствами для профилактики и лечения ожирения, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, нервных расстройств и заболеваний печени благодаря своим мощным антиоксидантным и противовоспалительным свойствам", - заверила Натали Ледесма, магистр наук, зарегистрированный диетолог (MS, RDN, CSO), специалист по интегративной и функциональной диетологии.

В частности, полифенолы и EGCG, содержащиеся в зеленом чае, также могут способствовать здоровью микробиома кишечника и кишечной барьерной функции, а также здоровью сосудов.

"Некоторые исследования показали, что зеленый чай даже более эффективен, чем черный чай, когда речь идет о снижении артериального давления", - добавляет Кендра Хейр, RDN, диетолог и владелица компании "Radiant Nutrition and Wellness".

Что происходит, когда вы пьете зеленый чай каждый день?

"Для большинства людей ежедневное употребление зеленого чая может обеспечить мягкий, стабильный приток энергии и улучшить умственную концентрацию", - добавляет Бридсон.

Также употребление зеленого чая поддерживает здоровье сердца, иммунной системы, обмена веществ, мозга и печени.

"Согласно нескольким исследованиям, умеренное употребление зеленого чая тесно связано со сниженным риском инсульта", - отмечает Гейр.

Если говорить о том, сколько зеленого чая стоит пить, чтобы получить эти преимущества, Ледесма подчеркивает:

"Употребление даже одной-двух чашек в день поможет повысить уровень антиоксидантов, но для получения максимальной пользы целесообразно употреблять три-четыре чашки ежедневно".

Однако употребление большего количества может иметь и негативные последствия.

"Хотя я часто рекомендую своим пациентам зеленый чай, важно также помнить, что содержащиеся в нем танины могут препятствовать усвоению железа. Особенно тем, кто склонен к дефициту железа или страдает анемией, лучше пить зеленый чай как минимум за час до или после еды, чтобы он не мешал усвоению питательных веществ", - объяснила Гейр.

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