Как зеленый чай влияет на организм: ученые назвали главные преимущества

Этот напиток стоит включить в свой ежедневный ритуал.

Ежедневное употребление зеленого чая – это не просто успокаивающий ритуал, но и способ увеличить потребление веществ, полезных для сердца, мозга и не только.

Издание Health выяснило, как может измениться здоровье, если каждый день пить зеленый чай.

Снижение риска рака

Зеленый чай богат катехинами – антиоксидантами, которые помогают защитить клетки от повреждений. Эти растительные соединения могут способствовать подавлению роста нездоровых раковых клеток и уменьшению воспаления в организме.

Исследования показывают, что регулярное употребление зеленого чая связано со снижением риска рака простаты и молочной железы.

Укрепление иммунной системы

Полифенолы – растительные соединения, содержащиеся в зеленом чае, обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием, что способствует здоровой иммунной реакции. Кроме того, зеленый чай содержит соединение под названием L-теанин, которое может усиливать функцию клеток, борющихся с инфекциями, и уменьшать воспаление. В результате зеленый чай может помочь укрепить вашу сопротивляемость повседневным заболеваниям, таким как простуда или грипп.

Улучшение когнитивных функций

Регулярное употребление зеленого чая связывают с улучшением здоровья мозга у людей старшего и пожилого возраста, в частности, это касается памяти и мыслительных способностей. Эти преимущества могут быть связаны с антиоксидантами зеленого чая – они помогают защитить клетки мозга от окислительного стресса, который считается основной причиной возрастного снижения когнитивных функций.

Исследования также показывают, что L-теанин, содержащийся в зеленом чае, может улучшать выполнение определенных задач мозга, таких как быстрая реакция на информацию и поддержание внимания. В одном обзоре были обнаружены положительные эффекты в этих областях.

Возможное ускорение метаболизма

Антиоксиданты в зеленом чае, называемые катехинами – особенно эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG) – могут в незначительной степени способствовать повышению способности организма сжигать жир и калории.

В одном небольшом исследовании с участием 13 женщин зеленый чай матча улучшил сжигание жира во время быстрой ходьбы. Более обширный обзор исследований, включавший как мужчин, так и женщин, показал, что добавки зеленого чая могут способствовать потере жира в сочетании с физическими упражнениями, но эффект был незначительным.

Улучшение здоровья сердца

Зеленый чай содержит антиоксиданты, такие как полифенолы и катехины, которые уменьшают количество свободных радикалов в организме. Среди прочих преимуществ, ограничение свободных радикалов может поддерживать здоровье кровеносных сосудов и уменьшать ригидность артерий. В результате, исследования показывают, что регулярное употребление зеленого чая может снизить как систолическое, так и диастолическое кровяное давление.

Кроме того, исследования показывают, что регулярное употребление зеленого чая может помочь снизить уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), или "плохого" холестерина, а также общего холестерина.

Контроль уровня сахара в крови

Употребление зеленого чая может помочь людям с диабетом 2 типа контролировать уровень сахара в крови. Результаты краткосрочных исследований показали, что зеленый чай связан со снижением уровня глюкозы натощак.

Более поздние исследования с большим количеством участников свидетельствуют о том, что регулярное употребление зеленого чая может способствовать улучшению показателей уровня сахара в крови и снижению инсулинорезистентности у людей с этим заболеванием.

Однако результаты исследований неоднозначны – некоторые из них показывают, что зеленый чай, по-видимому, не оказывает влияния на уровень инсулина или гемоглобина A1C (HbA1c).

Здоровая кожа

Исследования показывают, что благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам катехины, содержащиеся в зеленом чае, могут помочь защитить от ультрафиолетовых (УФ) лучей, которые являются одной из основных причин преждевременного старения, а также покраснений или солнечных ожогов.

Зеленый чай также может быть полезен при некоторых кожных проблемах. Исследование 2016 года установило связь между экстрактом зеленого чая и уменьшением количества угревых высыпаний у взрослых женщин.

Улучшение здоровья кишечника

Зеленый чай может стимулировать рост некоторых полезных бактерий и одновременно сдерживать рост вредных. Затем эти полезные кишечные бактерии расщепляют соединения зеленого чая, что может способствовать проявлению некоторых его полезных свойств в других частях организма.

Ранее УНИАН писал, какой чай полезен для печени и суставов.

Вас также могут заинтересовать новости: