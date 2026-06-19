Пенопласт уходит в прошлое: всего 2 см этого материала заменяют толстый слой утеплителя

Этот материал имеет высочайший коэффициент теплопроводности.

Пенополистирол является одним из самых популярных тепло- и звукоизоляционных материалов в строительстве. Однако есть и более качественная альтернатива - вакуумные изоляционные панели, пишет Onet.

Отмечается, что вакуумные изоляционные панели относятся к группе материалов, называемых "супертеплоизоляционными". Этот материал состоит из микропористого сердечника и герметичной оболочки, из которой удаляется воздух. В результате внутри панели создаются условия, близкие к вакууму, что значительно снижает теплопроводность.

В издании подчеркнули, что вакуумные изоляционные панели демонстрируют значительно лучшие тепловые характеристики, чем классические теплоизоляционные материалы. Коэффициент теплопроводности для вакуумных панелей обычно составляет около 0,006–0,008 Вт/(м·К). Для сравнения: коэффициент теплопроводности пенополистирола обычно составляет около 0,038–0,042 Вт/(м·К).

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В издании отметили, что вакуумная изоляционная панель толщиной 20 мм по теплоизоляционным свойствам может соответствовать слою пенополистирола толщиной около 170 мм. Это означает, что даже очень тонкий слой материала ограничивает потери тепла лучше, чем толстая пенополистирольная плита.

Вакуумные изоляционные панели обычно используются там, где традиционная изоляция не справляется со своей задачей. Это касается, например, старых зданий, где уже невозможно свободно увеличить толщину стен, полов или крыши, объяснили в издании.

В издании добавили, что вакуумные изоляционные панели также отлично подходят для утепления балконов, лоджий и террас. Их можно использовать и для утепления стен изнутри.

В издании подчеркнули, что у вакуумных изоляционных панелей есть и минусы. Главным из них является высокая стоимость по сравнению с пенополистиролом.

Также панели из этого материала чувствительны к механическим повреждениям. Их нельзя разрезать, просверливать или каким-либо образом нарушать герметичное покрытие.

Инженер разработал магнитный цемент

Ранее 29-летний аргентинский изобретатель Марко Агустин Секки разработал строительный материал под названием Ironplac, который способен превращать обычные стены в магнитные поверхности.

По словам изобретателя, технология может существенно упростить ремонт и организацию пространства в домах, офисах и других помещениях. Главная особенность Ironplac заключается в том, что стены, покрытые им, позволяют крепить различные предметы при помощи магнитов без необходимости сверлить отверстия, использовать гвозди или шурупы.

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