Строительство самого высокого небоскреба в мире приближается к важной вехе

Когда небоскреб будет достроен, его высота превысит один километр.

Саудовская Аравия приближается к завершению одного из самых амбициозных строительных проектов современности. Небоскреб Jeddah Tower, который после ввода в эксплуатацию должен стать самым высоким зданием в мире, стремительно приближается к новому важному этапу строительства. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на руководителя проекта Джона Перонто.

По данным издания, после завершения строительства высота башни превысит 1000 метров, что позволит ей обогнать нынешнего рекордсмена – Burj Khalifa в Дубае, высота которого составляет 828 метров. Авторами проекта являются архитекторы Эдриан Смит и Гордон Хилл. Смит ранее участвовал в создании Бурдж-Халифа.

Как рассказал Newsweek Джон Перонто, являющийся управляющим партнером компании Thornton Tomasetti и менеджером проекта Jeddah Tower, строители сейчас активно приближаются к возведению верхней смотровой площадки на уровне примерно 160-го этажа. По его словам, достижение этой отметки станет одним из важнейших этапов реализации проекта.

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На данный момент небоскреб уже почти достиг 104-го этажа и превысил высоту 400 метров. Строительство продвигается со скоростью около четырех метров в неделю, что позволит достичь отметки в 500 метров примерно через 25 недель.

В публикации отмечается, что Jeddah Tower является центральным элементом масштабного проекта Jeddah Economic City, который реализуется в рамках государственной программы Vision 2030. Ее целью является снижение зависимости саудовской экономики от нефтяных доходов и развитие новых секторов.

Как пишет Newsweek, в отличие от некоторых других мегапроектов Саудовской Аравии, столкнувшихся с задержками или пересмотром сроков реализации, строительство Jeddah Tower в настоящее время продвигается в соответствии с графиком. Перонто сообщил, что завершение проекта ожидается в августе 2028 года.

По его словам, темпы строительства сейчас являются самыми высокими за всё время реализации проекта.

Одной из самых сложных технических задач остается подача бетона на невиданную до сих пор высоту. Перонто назвал этот аспект проекта одним из самых революционных. По его словам, строители будут использовать самую высокую в мире систему подачи бетона для возведения здания.

"Мы будем использовать самый высокий бетонный насос среди всех зданий на планете", – подчеркнул он.

Инженер добавил, что разработка эффективной и экономически обоснованной системы для работы в таких экстремальных условиях стала одной из самых сложных задач в рамках проекта.

Другие строительные мегапроекты

Как писал УНИАН, в Китае подходит к концу строительство канала Пинлу протяженностью 134 км, который должен обеспечить прямой выход к морю для внутренних промышленных регионов через систему Жемчужной реки. Канал стал крупнейшим земляным проектом в транспортной инфраструктуре Китая, а его шлюзовые комплексы установили мировые рекорды по перепаду уровней воды и размерам камер.

Также мы рассказывали, что в юго-западном Китае построили подвесной мост высотой 625 метров, что делает его самым высоким в мире. Он уже стал популярной туристической достопримечательностью.

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