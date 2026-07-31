На пляж в Англии вынесло сотни синих морских существ: почему к ним лучше не прикасаться

Эти существа необыкновенно красивы.

Сотни экзотических на вид морских существ вынесло на пляжи северо-западной Англии, куда их принесли западные ветры. Эксперты по дикой природе призвали людей не прикасаться к ним, ведь они могут нанести "очень болезненный" укус. Об этом пишет The Independent.

Эти существа, известные как "ветряные матросы", тесно связаны с португальским кораблем, но по длине они меньше - всего около 5 сантиметров.

В частности, Луила Николсон, которая живет в этом районе, рассказала, что сначала она подумала, будто это водоросли, и чуть не подняла одну из них.

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"Их были сотни, и многие посетители этого района фотографировали их. Они необыкновенно красивы, их размер составляет всего около 5 см. Это была замечательная находка в такой прекрасный день", - отметила женщина.

В то же время фонд "Cumbria Wildlife Trust" подчеркнул:

"Несмотря на внешнее сходство, это странное и удивительное существо - не медуза! Иногда их можно найти выброшенными на берег после западных ветров. Смотрите, но не прикасайтесь - они очень больно жалят. Как подсказывает их романтическое название, они проводят свою жизнь, дрейфуя по ветру. Каждый "моряк" - это колония полипов, функционирующая как единое целое, причем разные виды полипов выполняют разные функции, такие как питание, размножение и защита".

Своё название они получили из-за жесткого полупрозрачного "паруса", который ловит ветер и движет их по поверхности океана. Они используют свои щупальца для охоты на молодь рыб.

По словам специалистов, после бурной зимней непогоды на берег могут выбрасываться сотни, а то и тысячи "парусников".

Несмотря на потенциальную опасность укуса, их в основном считают безвредными для людей.

В частности, руководительница морского отдела фонда Джорджия де Йонг Клейндерт подчеркнула, что хотя эти "невероятные" голубые существа похожи на медуз, на самом деле они являются "колониальными гидрозоами" - крошечными хищными животными.

"При благоприятных условиях, особенно после периодов длительных прибрежных ветров, тысячи этих существ могут вымываться на наши берега", - добавила она.

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